Provincia La Guardia Civil activa una orden de prevención de la delincuencia en Pechina viernes 04 de marzo de 2022 , 15:05h

El ayuntamiento de Pechina ha acogido este mediodía una junta de seguridad, que ha analizado temas relacionados con la seguridad ciudadana El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha copresidido este mediodía en el ayuntamiento de Pechina una junta de seguridad que ha contado con la presencia del alcalde, Juan Manuel López y del coronel de la Guardia Civil en Almería, Jorge Montero Llácer. La reunión ha servido para analizar la situación de preocupación manifestada por el consistorio y vecinos del municipio en relación a los últimos robos producidos en viviendas particulares de la localidad. En el encuentro se ha acordado reforzar los mecanismos de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía local y se han analizado las actuaciones que la Guardia Civil ya tiene en marcha, así como aquellas otras que desarrollará e intensificará en los próximos días. En este sentido, cabe resaltar que la Guardia Civil ha activado una orden de servicio de prevención de la delincuencia en Pechina, que servirá para incrementar la protección y la seguridad ciudadana en el municipio. Esta orden, activada desde el pasado 1 de marzo, implica el incremento de la presencia y de las dotaciones de la Guardia Civil en el municipio. Igualmente, se ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana en la transmisión de cualquier información que pudiera ser de interés para la identificación y persecución de los presuntos autores de los citados hechos delictivos.

