Sucesos La Guardia Civil alerta sobre la estafa del “falso operador de electricidad” lunes 05 de septiembre de 2022 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El autor haciéndose pasar por operador de una empresa comercializadora de electricidad, contacta con las víctimas para informar que van a cortar el suministro eléctrico si no realizan un pago inmediato La Guardia Civil de Almería alerta sobre la estafa “falso operador de electricidad”, en la que el autor haciéndose pasar por operador de una compañía comercializadora de electricidad, contacta con las víctimas de forma muy apresurada y urgencia anunciando el corte inminente de su suministro eléctrico y para evitarlo exige un pago a través de un número de cuenta bancaria facilitado en la propia llamada. Esta alerta está enmarcada dentro de la labor de cultura de seguridad que la Guardia Civil realiza, con el objetivo de mejorar el conocimiento de los riesgos por los ciudadanos así como para impulsar la colaboración de la ciudadanía de cara a denunciar este tipo de delitos. La estafa del “falso operador de electricidad ” consiste en que el autor, haciéndose pasar por operador de una compañía eléctrica, llama de forma apresurada a la víctima, en su mayoría empresas, advirtiendo de que se va a proceder al corte del suministro eléctrico si no realizan un pago de manera urgente y para agilizar el trámite el mismo estafador le facilita un número de cuenta bancaria, por lo que la víctima debido a la inmediatez y el perjuicio económico que supone el corte de suministro para su negocio, no duda en realizar el pago. Además, en algunas ocasiones, una vez realizado el pago, los estafadores llaman de nuevo a la víctima y con la excusa de que la transferencia no se ha recibido por haberse equivocado en la “referencia del asunto” u otro pretexto similar, exigen de nuevo el pago, consiguiendo así dos o más transferencias de la misma persona o entidad. La Guardia Civil de Almería para prevenir y mejorar la concienciación de este tipo de estafas recomienda: • NO llevar a cabo pagos hasta haber verificado convenientemente la veracidad de las reclamaciones por distintas vías. • Ponerse en contacto con el servicio oficial de atención al cliente de su compañía suministradora de electricidad para comprobar la veracidad de la llamada. • Estar alerta de las llamadas donde se nos reclama dinero de forma urgente o excepcional. • Tanto si somos somos víctimas de este tipo de estafas o hemos recibido estas reclamaciones pero no hemos accedido al pago, recabar toda la información posible (mensajes, números de teléfono, documentación relativa a la transferencia económica) y denunciar lo ocurrido ante la Guardia Civil u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poniendo en conocimiento lo ocurrido. La Guardia Civil, implicada en la mejora de la cultura de ciberseguridad, crea en 2021 los equipos @, que además de su labor investigativa pone máxima atención a la prevención de los ciberdelitos, con los objetivos de: • Reforzar la estructura de respuesta ante ciberincidentes. • Asegurar la atención a las víctimas de los ciberataques • Recepcionar denuncias complejas y solucionarlas cuanto antes para favorecer la investigación. • Mejorar la respuesta especializada por las unidades de la Guardia Civil. • Realizar investigaciones más ágiles desde el momento en que se presente la denuncia. • Desplegar conocimiento temprano sobre dichas materias para su difusión a la ciudadanía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.