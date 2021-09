Sucesos La Guardia Civil auxilia a 50 personas por el incendio de un edificio en Vícar jueves 02 de septiembre de 2021 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El siniestro se inició en las zonas comunes de acceso a la escalera que baja al sótano del inmueble



Entrada la noche del pasado sábado día 28, la Guardia Civil de Almería ha acudido al auxilio de los vecinos de un edificio de la localidad de Vícar (Almería) al recibir un aviso de incendio. Los agentes se personaron en el lugar, desalojaron a unas 50 personas que residen en el inmueble y atendieron a dos de ellas que sufrieron lesiones leves al intentar huir del fuego.



Los agentes recibieron el aviso de incendio sobre las 21:30 horas y se trasladaron de inmediato al lugar indicado. A su llegada observaron una gran cantidad de humo que emanaba del edificio y que dificultaba la visión, por lo que procedieron de forma inmediata a desalojar a los vecinos que aún permanecían en el interior del edificio.



A través de la Central Operativa de Comunicación (C. O. C. – 062) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, solicitaron de manera urgente los servicios de emergencia, acudiendo a la zona del siniestro una ambulancia medicalizada, para atender y trasladar a los heridos, y una dotación de Bomberos, para la extinción y control del fuego, además del refuerzo de otras patrullas de servicio de la Guardia Civil



Paralelo a esta actuación se organizó un dispositivo para alejar de la zona a las personas y vecinos de otros inmuebles próximos que se acercaban o transitaban por la zona y establecieron un cordón de seguridad, tanto para los propios vecinos como para facilitar la actuación de los equipos de extinción.



A consecuencia de la situación, dos personas necesitaron asistencia médica. Una de ellas se fracturó una pierna al saltar desde el balcón de su vivienda para tratar de escapar de las llamas y tuvo que ser evacuada en ambulancia al Hospital de Poniente de El Ejido. Otra vecina sufrió un ataque de ansiedad, presa del pánico.



Una vez finalizado el auxilio de todos los vecinos, los agentes de la Guardia Civil continuaron dando seguridad a la zona hasta que el incendio se pudo dar por extinguido sobre las 22:30 horas y evitar que otras personas pudieran acceder al edificio.



Se han instruido diligencias e iniciado una investigación tendente a esclarecer y averiguar las posibles causas del siniestro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.