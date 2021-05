Sucesos La Guardia Civil auxilia a un hombre en una zona de difícil acceso en Dalias jueves 06 de mayo de 2021 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los hechos ocurren en el Paraje la Balsa del Sabinal, Cortijo Los Cucos, mientras esta persona se encuentra acompañada de un pastor quien informa del incidente



La Guardia Civil de Almería, auxilia en una zona de difícil acceso de Dalias (Almería) a un varón de 68 años con convulsiones y dificultad respiratoria.



La Guardia Civil inicia este auxilio a raíz de una llamada telefónica de Policía Local del municipio de Dalias (Almería) al Centro Complejo de Comunicaciones de la Guardia Civil de Almería (C.O.S) del 062, comunicando que un pastor les alerta de que se encuentra acompañado por una persona que está indispuesta y se ha caído al suelo en el Paraje la Balsa del Sabinal, Cortijo Los Cucos del término municipal de Dalias, Almería



El Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.S) del 062 da aviso inmediato a la patrulla más cercana, que se dirige al lugar con máxima urgencia y a la mayor brevedad posible.



Los agentes una vez en el lugar observan a un varón de 68 años y vecino de Dalias (Almería) que se encuentra convulsionando y con problemas respiratorios, por lo que mientras le colocan en posición de seguridad dan aviso al helicóptero del 061 dada la gravedad del auxiliado y el difícil acceso a la zona.



Se desplaza al lugar un equipo médico que hace una primera valoración y evalúa la gravedad del enfermo hasta la llegada del helicóptero del 061 que lo desplaza a un centro hospitalario de Málaga.

