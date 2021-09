Sucesos La Guardia Civil detiene a los dos patrones de una patera con 14 personas a bordo jueves 23 de septiembre de 2021 , 13:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La embarcación tocó tierra en la Playa de El Corral en término municipal de Carboneras



En la tarde del pasado día 17, efectivos de la comandancia de la Guardia Civil de Almería detienen a dos personas que patronean una embarcación con 14 personas a bordo por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, embarcación que toca tierra en la Playa de “El Corral”, término municipal de Carboneras (Almería).



Los agentes de la Guardia Civil avistan claramente y de forma permanente al patrón de la embarcación que tras tocar tierra desembarca a las personas a bordo, que realizan la travesía sin que porten ningún tipo de chaleco salvavidas ni elementos de seguridad.



Una vez realizada la primera atención a las personas en la playa y tras recoger las primeras pruebas de la investigación los agentes proceden a la detención de una persona más, una vez determinan que es el responsable de la compra de la embarcación y actúa de segundo patrón durante la travesía.



La embarcación, de 5 metros de eslora, carece de elementos de seguridad o salvamento y señalización en caso de hundimiento o accidente, se encuentra peligrosamente sobredimensionada la carga.



Tras ser auxiliadas las 14 personas que viajan a bordo se trasladan al CATE de Almería, los detenidos son puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Vera junto a las diligencias que decreta su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.