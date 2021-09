Sucesos Atacan con botellas y una tostadora a los trabajadores de recogida de basuras en la calle Arráez Pacheco jueves 23 de septiembre de 2021 , 13:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El supuesto agresor ha intentado herir hasta en múltiples ocasiones a los efectivos de FCC arrojando objetos contundentes al conductor del camión grúa, impactando en la luna del vehículo, y también a los operarios cuando se encuentran desprotegidos fuera de las cornisas de los arcos que hay en esa calle o fuera de dicho camión



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia junto al Comité de Empresa de FCC Medio Ambiente, los ataques que están sufriendo los trabajadores del servicio de recogida de basura de Almería a su paso por la calle Arráez Pacheco con la calle Altamira.



En concreto, los operarios que se encargan de recoger plásticos y cartón, han recibido múltiples ataques en los últimos meses, en los que un supuesto agresor lanza desde los bloques de esa calle botellas de cristal e, incluso, en una ocasión, una tostadora. El individuo en cuestión arroja estos objetos dirigidos al conductor del camión grúa de recogida de estos residuos e, incluso, intenta dañar a los efectivos cuando se encuentran desprotegidos fuera del vehículo y apartados de los arcos y cornisas de esta parte de la calle donde se encuentran ubicados los contendores soterrados.



Esta situación ha sido informada tanto a la Policía Local como Nacional, quienes no han podido emitir denuncia dado que se desconoce quién es la persona agresora. No obstante, el Comité de Riesgos Laborales de FCC, ha emitido un escrito tanto a la empresa como a la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental de la que depende el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.



Según explica la central sindical hay un temor generalizado entre los de 145 trabajadores de la plantilla quienes dicen encontrarse aterrorizados y reconocen ir con miedo al desempeño de su labor en su puesto de trabajo. De hecho, tal y como apunta CSIF no es la primera vez que reciben agresiones de este calibre, ya que hace unos meses también se denunció el ataque con disparos de escopetas de balines y pedradas en otro barrio de la capital.



Por todo ello, el sindicato exige protección para la plantilla de trabajadores y recuerda, junto al Comité de Empresa de FCC, que estos son totalmente inadmisibles por lo que exige que se garanticen medidas de protección y seguridad inmediatas para los trabajadores de FCC a todas las autoridades pertinentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

