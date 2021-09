Sucesos La Guardia Civil detiene al patrón de una patera con 15 personas a bordo viernes 03 de septiembre de 2021 , 09:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El patrón, claramente avistado por los agentes en todo momento, tripulaba la embarcación con exceso de ocupantes y sin medidas de seguridad



En la madrugada del pasado día 31, efectivos de la comandancia de la Guardia Civil de Almería a bordo de dos embarcaciones advierten una patera que intenta alcanzar la costa de levante de la provincia a una milla y media al este de Punta Polacra, término municipal de Níjar (Almería).



Los agentes de la Guardia Civil avistan claramente y de forma permanente al patrón de la embarcación que tripula en todo momento la misma entre 20 y 25 nudos de velocidad, realizando maniobras y giros bruscos, poniendo en grave peligro la integridad de los ocupantes de la misma, sin que porten ningún tipo de chaleco salvavidas ni elementos de seguridad.



A pesar de hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes, se logra interceptar la embarcación que transporta a 15 personas a bordo.



La embarcación, de 5 metros de eslora, carece de elementos de seguridad o salvamento y señalización en caso de hundimiento o accidente, se encuentra peligrosamente sobredimensionada la carga.



Los agentes mantienen enfocado al patrón reconociéndolo sin ningún género de duda hasta que este se detiene.



Una vez rescatadas las 15 personas que viajan a bordo, trasladadas a la embarcación de Guardia Civil y asegurada la patera, se procede a la detención del patrón por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, preparando el remolque de la embarcación y poniendo rumbo al Puerto de la capital.

