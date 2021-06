Sucesos La Guardia Civil detiene en Tabernas a una mujer por cultivar marihuana en su vivienda viernes 11 de junio de 2021 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El cultivo se ha localizado en la última fase de producción durante el proceso de secado de los cogollos de marihuana. Además se comprueba que posee una acometida ilegal a la red eléctrica La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, como resultado de una reciente operación ha detenido a una mujer de 34 años por un delito contra la salud pública y otro por defraudación de fluido eléctrico, al intervenirle en su vivienda una plantación de marihuana en proceso de secado, que sustentaba con una toma fraudulenta a la red eléctrica. Esta actuación es el resultado de las actividades preventivas que la Guardia Civil desarrolla en materia de seguridad ciudadana, en lucha contra la delincuencia y contra el tráfico y cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca del poniente almeriense. La investigación se inició cuando los agentes de la Guardia Civil, dentro de los cometidos de seguridad ciudadana y labor preventiva que desarrollan en ámbito local, consiguieron obtener información de que en un cortijo, ubicado en el paraje Los Retamares del municipio de Tabernas (Almería), podía albergar un cultivo de plantas de marihuana. La vivienda contaba con una valla perimetral que dificultaba la visión pero que no impedía comprobar el fuerte olor tan característico que emanan los cultivos de marihuana. Los agentes verificaron que en la vivienda, de aparente normalidad, estaba siendo utilizada como lugar de cultivo y venta de estupefacientes. Cuando los agentes de la Guardia Civil procedieron a la inspección de la vivienda localizaron, en el interior de un pequeño almacén contiguo, un cultivo indoor de Marihuana (Cannavis sativa) en su última fase de producción. Los cogollos de marihuana estaban extendidos en bateas para su secado y el resto de la hojarasca almacenada en bolsas dentro de la vivienda. Durante el trascurso de la inspección se intervino todo el material dispuesto y necesario para maximizar el rendimiento: un aire acondicionado, un extractor, un humificador, cuatro ventiladores, cuarenta focos con balastros y cuatro kilos y medio de cogollos de marihuana dispuestos para su venta. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil verificaron que en la vivienda se realizó una acometida ilegal a la red eléctrica que fue neutralizada por el personal técnico de Endesa y que amplía a la investigación la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Como resultado de esta operación realizada por la Guardia Civil, se ha detenido una mujer de 34 años por un delito contra la salud pública y otro por defraudación de fluido eléctrico. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto a la detenida y la droga incautada, han sido entregadas en el Juzgado en funciones de Guardia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.