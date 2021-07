Sucesos Ampliar La Guardia Civil esclarece cuatro robos ocurridos en una semana en Roquetas de Mar viernes 23 de julio de 2021 , 11:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación “ROBPAS” finalizada recientemente, ha detenido a dos varones de 34 y 31 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Además, al primero de ellos se le imputan también tres delitos de robo con violencia o intimidación, ocurridos todos ellos en la localidad almeriense de Roquetas de Mar en el plazo de cinco días, entre el 18 y el 22 del pasado mes de junio.



Esta detención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil, durante los servicios de seguridad ciudadana, realizados en el poniente almeriense, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.



Así mismo, esta actuación da respuesta al Plan Mayor de seguridad que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente, manteniendo un contacto continuo con nuestros mayores, realizando actividades y charlas en las que se les informa de consejos para evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.



La Guardia Civil inició esta investigación tras la primera denuncia presentada en dependencias oficiales el pasado 19 de junio, en la que una mujer de 74 años denunció haber sufrido un robo con violencia mientras caminaba a primera hora de la mañana por uno de los paseos de Roquetas de Mar. La víctima relató a los agentes que había sido abordada por la espalda por un varón que llevaba una sudadera negra con capucha y que le arrebató una cadena de oro con un colgante, valorada en más de mil euros, con la que huyó a pie.



Dos días después, otra mujer, de 57 años, denunció unos hechos similares que ocurrieron a la misma hora y en una zona próxima. En este caso, el autor de los hechos, con una indumentaria parecida, le quitó a la víctima un cordón de plata.



Tras recabar la información de los hechos, los agentes iniciaron un dispositivo de localización y desarrollo de la investigación, que junto a las diferentes entrevistas realizadas y de los testimonios aportados por las víctimas obtuvieron información suficiente para centrar sus pesquisas y determinar la implicación de dos varones vecinos de Roquetas (Almería) como autores de los robos.



De forma paralela a esta investigación, al día siguiente, los agentes de la Guardia Civil, avisados por la Central Operativa de Servicios (C.O.S) (062), detuvieron a dos varones que intentaban robar en el interior de un vehículo estacionado en un parking de la localidad. El primero de ellos fue sorprendido in fraganti mientras trataba de sustraer un objeto por la ventana del vehículo, y el otro fue encontrado agazapado en la parte posterior, donde intentaba camuflarse tras una silla infantil.



Al mismo tiempo, durante la detención de los autores, los agentes tuvieron conocimiento que el vigilante de seguridad de un supermercado de la localidad estaba denunciando que, momentos antes, había sorprendido a un individuo sustrayendo una botella de licor y que al tratar de darle alcance, éste le esgrimió y amenazó con una navaja de la que, hábilmente, pudo zafarse, sin poder evitar su huida.



Finalmente, después de contrastar toda la información, los agentes realizaron acta de reconocimiento fotográfico, donde las víctimas identificaron plenamente y sin ningún género de dudas a los detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación y de robo con fuerza interior vehículo que se les imputan.



Las diligencias instruidas junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Roquetas de Mar (Almería), quien ha decretado ingreso en prisión para uno de los detenidos.





Plan Mayor Seguridad

La seguridad del ciudadano es una misión primordial en el quehacer diario de la Guardia Civil y las personas de más edad de nuestra sociedad constituyen un colectivo que debe ser objeto de una especial protección.



El Plan Mayor Seguridad, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad en el año 2010, tiene por objeto la consecución de de los siguientes objetivos de carácter general:



§ Prevención de las principales amenazas detectadas para la seguridad de nuestros mayores.



§ Fomentar la confianza de las personas mayores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el desarrollo de conductas proactivas para la denuncia de las situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas.



§ Perfeccionar la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su actuación con las personas mayores.

