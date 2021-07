La poética de Anabel Veloso y el quejío infinito de Rocío Segura en la Plaza Vieja

viernes 23 de julio de 2021 , 10:06h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Las dos artistas almerienses fueron las encargadas de abrir la septena de grandes veladas del programa, que hoy continúa con Antonio El Genial y Ezequiel Benítez en la Plaza Vieja







Más allá de que mande la tradición en que el Festival Flamenco de Almería, organizado por el Área de Cultura y Educación, contenga una noche de arte cien por cien almeriense, lo cierto es que ‘por derecho’ lo merece. Anoche, Anabel Veloso y Rocío Segura volvían a las tablas de un festival que resurge con fuerza en 2021 tras el año de asueto obligado en 2020. La primera realizando una doble adaptación de su espectáculo ‘Oro sobre azul’, estrenado el pasado septiembre en la Bienal de Sevilla. En primer lugar, en términos de duración, pero también en lo artístico, porque un avanzado estado de embarazo aconsejaba no emplearse en zapateos y taconeos viscerales y potentes que sí realizaron sus magníficos colaboradores. Del otro lado, hablar de Rocío Segura es hacerlo del cante sin reservas, desmedido, pasional y siempre en tesituras imposibles para muchos, inalcanzables para el resto.



Fue Veloso la encargada de abrir noche, con la tercera de sus creaciones personales, tras ‘Delicatessen’ en 2017 y ’24 Quilates’ en 2019. En ‘Oro sobre azul’ toma la conocida expresión portuguesa de ‘todo está perfecto’ para ahondar en sus orígenes lusos, puesto que de padre portugués y madre almeriense aúna una propuesta en la que el fado y los territorios mestizos, como la guajira y habaneras, galeras o nanas, conviven en la fragilidad poética con la raigambre de alegrías o bulerías.



El citado estado de la bailaora llevó al espectáculo a otra dimensión desconocida, reforzando una lírica en la que, desde el nomadismo inicial tan propio de las tierras peninsulares y los versos de ‘En la vida todo es ir’, de Joan Manuel Serrat, con el recitado del actor Jesús Herrera, pasando por los diálogos corporales de Veloso con los bailaores que pasaron por escena, como Eduardo Leal, brillante con el mantón, que finalmente simbolizaría el retoño por venir, y Noelia Vilches, espectacular en velocidad y gracia, además del cuadro flamenco con Rocío Zamora al cante, siempre pasional, Gabri Pérez a la guitarra, sabiendo leer los tiempos, y un excelso Diego Villegas en los vientos, capitalizando muchas de las ovaciones de la propuesta.



Nostalgia y saudade, fandangos y claveles, el amor al porvenir y al camino recorrido hacia el presente. Un desafío conceptual, premio Pad 2020 a la mejor composición original, repleto de pequeños detalles que el público supo degustar y reconocer.

Rocío Segura, siempre incontenible

Desde que ganara la Lámpara Minera en el año 2000 y que se convirtiera en una de las mejores intérpretes de saetas de toda España, Rocío Segura necesita muy pocas presentaciones. Anoche, acompañada por la guitarra de El Niño de la Fragua y las palmas y coros de Juan Andrés Heredia y Tony Santiago, evidenció que sigue atesorando una salida que brota sola desde tonos tan elevados que hacen dudar desde el inicio su desarrollo, pero siempre sale victoriosa.



Arrancó por una suerte de fandanguillos abandolaos de honor a Almería, provincia y Virgen del Mar que le valieron para ganarse al público desde el inicio. Segura continuó con unas pautadas bulerías por soleá que, por ganas y fuerza, casi acaban prescindiendo de lo segundo. A continuación, sorprendió en una suerte de tangos abiertos por una estrofa más desnuda por tientos, ribeteados desde la guitarra con una suerte de armónicos preciosistas y culminados por el aporte de los coros de Heredia y Santiago. Sobresaliente.



Para el segundo tramo, Rocío eligió unas seguiriyas con las que terminó de romper la noche con unos finales tan jondos y alargados que cosechaban ovación tras ovación. Tras el alarde, quizá descolocaron las bulerías posteriores, si bien la noche terminó en alto con una tanda de fandangos donde, de nuevo, donde parece que no hay más, sigue saliendo voz, el último de ellos, descalza y sin micrófono, para el fervor final.





Próximos conciertos en Plaza Vieja

Las citas para el jueves 22, viernes 23 y sábado 24 también serán en la Plaza Vieja y a las 22.00 horas. En el caso del jueves, bajo el título de ‘Cante Puro’, dos cantaores compartirán velada a la vieja usanza, con un recorrido por los palos más jondos. Por un lado, el almeriense Antonio El Genial y, por otro, el jerezano Ezequiel Benítez. Dos grandes voces personales y que han mostrado hechuras de grandeza hasta el punto de ser considerados como dos de las mejores promesas de futuro del cante.



Las entradas están a la venta en los canales habituales de la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en www.almeriaculturaentradas.es, respetando las medidas de distanciamiento y aforos exigidos, tal y como se ha realizado en todas las actividades culturales municipales, haciendo posible disfrutar de la Cultura Segura.



La noche del viernes será la más cuantiosa en nombres propios. José Fernández Torres ‘Tomatito’, presentará su nuevo espectáculo, titulado ‘Viviré’, como aquella famosa bulería que firmó junto a Paco de Lucía para Camarón de la Isla. Por otro lado, el cartel tendrá tres cantaores de tesituras finas y lustrosas como Antonio Reyes, muy apreciado en el Festival puesto que cuenta sus visitas por grandes triunfos, el carisma de Duquende, que fuera cantaor de las giras de Paco de Lucía durante 20 años y que mantiene una sólido compromiso con el cante desde que debutó a los ocho años, e Israel Fernández, uno de los grandes jóvenes valores emergentes y de popularidad creciente, como ha demostrado la devoción que sienten por él otros artistas tan dispares como Miguel Poveda, C Tangana o Pablo Alborán.



La Plaza Vieja se despedirá del Festival Flamenco el sábado con el ‘Abecedario Flamenco’ de Arcángel. Un concierto muy especial donde el cantaor onubense desempeña una inmensa variedad de cantes popularizados por otros artistas en lo que es, sin duda, un viaje por la historia de este arte y de sus intérpretes más conocidos.





Cronograma de eventos

22 de julio. 22.00 horas. Plaza Vieja. ‘Cante Puro’, con Antonio El Genial y Ezequiel Benítez. 15 euros.



23 de julio. 22.00 horas. Plaza Vieja. ‘Viviré’, de Tomatito, además de Antonio Reyes y Duquende. 25 euros.



24 de julio. 22.00 horas. Plaza Vieja. ‘Abecedario Flamenco’. Arcángel. 25 euros.



26 de julio. 22.00 horas. Faro del Puerto. ‘Faro’, de Eduardo Guerrero. 15 euros.



27 de julio. 22.00 horas. Alcazaba. Tres a Compás. Emilio Ochando. 12 euros.



28 de julio. 22.00 horas. Alcazaba. Tres a Compás. Alejandro Rodríguez y Alejandra Gudí. 12 euros.



Del 26 al 30 de julio. EMMA. Taller coreográfico de Javier Latorre. Inscripción en Indanza.