Sucesos La Guardia Civil frustra el robo en un quiosco de Olula del Río martes 31 de agosto de 2021 , 12:12h

Los agentes detienen al autor tras una persecución a la carrera por el centro de la localidad



En una reciente actuación llevada a cabo la madrugada del pasado día 29 en la localidad de Olula del Río, agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, detienen al autor de dos robos con fuerza y otro en grado de tentativa.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil en materia de prevención y seguridad ciudadana, en lo relativo a delitos cometidos contra el patrimonio en la provincia de Almería.



La actuación se inicia cuando los agentes reciben la alerta del Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. – 062) de que se está produciendo un robo en un quiosco en la localidad de Olula del Río.



Los agentes se trasladan con rapidez al lugar y observan que una persona, que se encontraba forzando la chapa del puesto, huye a la carrera del lugar, iniciándose una persecución a pie por el centro de la localidad tras la que los agentes logran interceptar al autor.



Una vez interceptado los agentes intervienen las herramientas usadas para forzar el puesto, dándose la circunstancia de que una de ellas se encuentra fracturada localizando un fragmento en el interior del quiosco.



En el desarrollo de la investigación, los agentes determinan que la misma persona comete con anterioridad dos robos con fuerza en el mismo lugar, siguiendo el mismo modus operandi, consistente en esperar el horario nocturno y forzar con las herramientas la chapa del puesto para acceder al interior.



El objeto de los robos consiste en dinero en efectivo, bebidas, tabaco y décimos de lotería de los que los agentes recuperan parte en posesión de detenido.



Las diligencias instruidas por los agentes junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Único de Purchena.

