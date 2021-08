Almería Ampliar El Gobierno da casi el doble a Memoria Histórica que a los pescadores martes 31 de agosto de 2021 , 12:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno central que preside el socialista Pedro Sánchez, ha dejado claras sus prioridades en dos convocatorias de subvencioens efectuadas esta misma semana, una el lunes y otra hoy martes. Así para las asociaciones del sector pesquero destinará en todo este año 520.000 euros, mientras que para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, de la que es secretario de Estado el almeriense Fernando Martínez, la cuantía asciende casi al doble, en concreto 895.000 euros. PESCA El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado una convocatoria de subvenciones para actividades realizadas por asociaciones representativas del sector pesquero y acuícola, dotada con un presupuesto total máximo de 520.000 euros para el año 2021.



Según el extracto de la orden de la convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las subvenciones se concederán a las entidades asociativas de ámbito nacional para la realización de actividades de representación ante la Administración General del Estado, ante la Unión Europea y ante las instituciones internacionales, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector pesquero en el ámbito nacional e internacional.



Entre dichas actuaciones específicas se incluyen la organización y participación en congresos, seminarios y asambleas previstas estatutariamente, la realización de actividades cuya finalidad sea lograr una mayor integración de la mujer en el sector pesquero y todas aquellas otras que favorezcan la investigación y el desarrollo tecnológico en dicho sector.



Las ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva y las actividades objeto de subvención serán las realizadas entre el 16 de septiembre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021.



La financiación de las subvenciones se efectuará con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la línea “ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero”, por una cuantía máxima de 520.000 euros para el presente ejercicio 2021. MEMORIA DEMOCRÁTICA El Boletín Oficial del Estado publicaba el lunes (https://www.boe.es/boe/dias/ 2021/08/30/pdfs/BOE-B-2021- 36649.pdf) el Extracto de la Resolución de 6 de agosto de 2021, del Secretario de Estado de Memoria Democrática, por la que se convocan subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones. es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/578967).



Las ayudas están destinadas a asociaciones, fundaciones y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, así como universidades y organismos públicos de investigación que tengan incorporados entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.



Así mismo, podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas físicas que, sin ánimo de lucro, tengan interés legítimo, para lo que habrán de presentar un documento que acredite su existencia y sus fines.



Los requisitos exigidos deberán cumplirse a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria y mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la actividad subvencionada.



Quedan excluidas como posibles beneficiarias las entidades societarias con ánimo de lucro, las entidades de derecho público, los partidos políticos, los colegios profesionales y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.



La concesión de ayudas será en régimen de concurrencia competitiva para llevar a cabo estudios e investigaciones relativas a la recuperación de la Memoria Democrática, así como al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Igualmente, podrán acogerse a estas subvenciones aquellas publicaciones y organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico y/o divulgativo sobre la Memoria Democrática.



También podrán acceder a la convocatoria los proyectos de recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteles, grabaciones sonoras, películas...) o intelectual (manifestaciones artísticas, musicales, literarias...) de la Guerra Civil y/o de la Dictadura.



El plazo máximo para ejecutar cada proyecto o iniciativa, será de un año a partir de la publicación de la resolución de concesión correspondiente.



El importe total de las ayudas convocadas asciende a 895.000 €. Las cuantías máximas previstas para las ayudas, atendiendo al tipo de proyecto o iniciativa, serán las señaladas a continuación:





- Hasta 12.000 euros para la realización de estudios e investigaciones relativos a la recuperación de la Memoria democrática, así como al reconocimiento moral delas víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura



- Hasta 5.000 euros para publicaciones, así como para la organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico y/o divulgativo sobre la Memoria Democrática.



- Hasta 10.000 euros para actividades de recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteles, grabaciones sonoras, películas...) o intelectual (manifestaciones artísticas, musicales, literarias...) de la Guerra Civil y/o de la Dictadura.





Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

