Sucesos La Guardia Civil ha incautado 300 kilogramos de hachís en un doble fondo de una embarcación recreativa martes 11 de enero de 2022 , 10:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el operativo se ha detenido a una persona e investigado a dos más y se ha incautado además el remolque y un todoterreno La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha detenido a una persona e investigado a otras dos y se ha incautado 300 kilogramos de hachís que estaban oculto en el casco de una embarcación recreativa en Roquetas de Mar (Almería). Cuando guardias civiles de OCON SUR se encontraban trabajando en las cercanías del Puerto Pesquero de Roquetas de Mar, les llama la atención una persona que se encontraba hablando por teléfono visiblemente nerviosa. En ese momento en las instalaciones del puerto, casualmente, entra una patrulla uniformada, con su vehículo oficial y detectan los agentes de paisano, como el sospechoso y un acompañante se ocultan sin perder de vista a la patrulla, por lo que realizan un seguimiento discreto del mismo. Poco después, suben a un todoterreno con remolque para embarcaciones y se desplazan por el interior del varadero del puerto entrevistándose con una persona que con una carretilla elevadora le deposita en el remolque una embarcación recreativa, recién sacada del agua. Finalmente, salen del Puerto, le siguen discretamente una pareja de guardias civiles de paisano. Los agentes de paisano pertenecientes al OCON observan durante el trayecto la actitud nerviosa del conductor que realiza maniobras extrañas. Finalmente, dejan el vehículo y el remolque estacionado en las calles de Roquetas y se suben en otro vehículo, y realizan batidas por las cercanías del lugar donde han estacionado el remolque, con la intención de detectar actividad policial. Ante la actitud sospechosa de estas personas y la alta probabilidad de que llevara la embarcación estupefacientes en su interior. Los guardias civiles deciden identificar a los ocupantes del vehículo, como una intervención rutinaria más. Por otro lado se inspecciona la embarcación y aparentemente no contiene nada ilegal, pero no descartan que pudiera llevar un doble fondo. Por otro lado, los agentes observan irregularidades en la matricula que lleva la embarcación, por lo que sospechan que se haya cometido un delito de falsedad documental. La embarcación es trasladada a dependencias de la Guardia Civil donde es inspeccionada y se descubre un doble fondo que ocultaba 10 fardos de hachís. Por estos hechos se procede a la búsqueda y detención de los autores de los hechos y se consigue Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

