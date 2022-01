Economía Un breve acercamiento a las criptomonedas martes 11 de enero de 2022 , 10:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El reconocimiento de los factores rentabilidad y menos incidencia en falsificación y manipulación, son parte de las atracciones de este universo de intercambio llamado criptomonedas. Ciertamente, los factores de riesgos y volatilidad están presentes, sin embargo, la universalización de este medio de pago, hace que cada día se sumen más países a realizar sus transacciones a través de ellas. Por otra parte, el factor regulación por entes gubernamentales, otorga mayor libertad financiera en mano de quienes aportan tales dividendos. Lo importante en todo caso, es lograr su intercambio, a través de plataforma seguras como Bitladon.es, en la cual podrá encontrar profesionales de inversiones financieras con trayectoria y credibilidad. Sean bienvenidos a aproximarse a lo que tiene que ver con las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Son monedas digitales que son intercambiadas por medio de plataformas en línea, es decir, no tiene representación tangible o material. La forma de resguardo, es por medio de monederos digitales que funcionan a través del método criptográfico. Ahora bien, ¿Cómo se producen este tipo de monedas digitales? A través de mineros que son sistemas computarizados que operan con un software de código abierto conocido como blockchain o cadenas de bloques. Por esta razón, su transacción suele ser muy rápida con alto respaldo de seguridad. Un aspecto importante para el usuario, es sumarse a plataformas cuyo tiempo de constitución y demostración de trabajo, sean de comprobada trayectoria, en https://www.bitladon.es/ usted podrá bróker seguro las 24 horas del día. ¿Qué se entiende por monederos digitales? Se refiere al software en el cual se almacenan las criptomonedas, a través de ellas, podrá enviar o recibirlas. Los monederos digitales, también son conocidos como wallets. Para procesar en ellos, bastará con tener la clave para poder realizar cualquier tipo de transacción. Por ello, la clave representa el elemento primordial de todo este proceso de intercambio, generando grandes pérdidas en caso de extravío u omisión. Existen dos tipos de monederos digitales: los conectados a internet y los monederos de papel. En el caso de los monederos conectados a internet, se ubican los denominados de escritorio; mientras que el segundo está centrado en un papel impreso con la clave privada. Hablemos del proceso de minado de criptomonedas Como se ha señalado, la minería, es el medio por el cual se procesa la criptomoneda; para ello es necesario adquirir un hardware (minero) o circuito ASIC por ejemplo CGMiner y Claymore (versiones más actualizadas), el cual se conectará al sistema software indicado. Se requiere para ello, contar con electricidad barata y velocidad de conexión. Forma 1. Circuito ASIC Los hardware son especializados de acuerdo al tipo de moneda que desea minar. Algunas de las herramientas más destacadas para procesar criptomonedas se detallan a continuación: Bit Miner

Py Miner

Multi Miner

BTC Miner

BFG Miner

Easy Miner Forma 2. CPU o GPU Otras de las formas de minado, es por medio de un ordenador, es decir, CPU, ahora bien, ¿Cómo hacerlo? es sencillo, en tan sólo seis (06) pasos usted podrá comenzar a tomar una de las mejores decisiones: Instalación de los controladores de la tarjeta gráfica Esperar la obtención de la dirección de cartera Descargar el software indicado para minar (GRIN, ETC, ZEN, XMR, RVN, VTC,FTC) Personalizar algunos ajustes que exigen del Windows Configurar el archivo de activación de minado Listo, comenzar a minar Conclusiones El procesos de adquisición de bienes y servicios, se ha extrapolado a las esferas digitales, por ello, las criptomonedas tiene cabida en todo lo inherente a transacciones pero, lo mejor de todo, es que no cuentan con custodias y regulaciones que más que velar por el incremento de los capitales, atentan de forma sorpresiva en contra del esfuerzo que han de procurar sus inversionistas. Por otra parte, los bajos costes para mantener los monederos digitales, la rapidez y la confiabilidad demostrada, son factores que suman cada día más mercados y clientes de todo el mundo a invertir en criptomonedas.

