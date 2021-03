Sucesos La Guardia Civil incauta una embarcación con 1.290 kilogramos de hachís martes 16 de marzo de 2021 , 12:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la Operación MASAQAR, han participado Servicio Marítimo y la Central Operativa de la Comandancia de Almería, así como OCON-SUR



La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y OCON-SUR, han detenido a dos personas integrantes de una organización que introducía hachís en las costas de Mojacar, en la denominada operación MASAQAR.



Entrada la noche un guardia civil de la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Almería a través de las cámaras del SIVE observa una embarcación sospechosas de estar realizando tareas de narcotráfico que se dirigía a las costas de Mojacar.



Inmediatamente se organiza un dispositivo por tierra y mar. En el dispositivo de tierra: agentes de Seguridad Ciudadana y de OCON –SUR, y por mar: se activa una patrullera del Servicio Marítimo Provincial.



La patrullera de la Guardia Civil tras una intensa búsqueda localiza a la embarcación sospechosa que navega a gran velocidad y realiza maniobras evasivas, lo que no es suficiente para escapar de la patrullera.



Una vez detenida la embarcación guardias civiles de la tripulación realizan un abordaje y localizan fardos de hachís, por lo que detienen a las dos personas que se encontraban a bordo.



En total se encuentran 43 fardos de arpillera que alcanzan un peso aproximado de 1.290 kilogramos de hachís que junto a los detenidos y a la embarcación son llevados a puerto y puestos a disposición de la Autoridad Judicial.



