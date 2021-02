Sucesos La Guardia Civil libera en Almería a cinco menores de una red de prostitución infantil sábado 20 de febrero de 2021 , 11:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se ha detenido a 10 personas, entre ellas a la proxeneta de las menores, por los supuestos delitos de prostitución de menores, explotación sexual, corrupción de menores y abuso y agresión a menores



La Guardia Civil, en el marco de la operación TERCIARIA, ha liberado en la provincia de Almería a cinco menores de edad, las cuales estaban siendo prostituidas desde el año 2019 cuando tenían las edades de 13, 15 y 16 años. Se ha detenido a 10 personas, entre ellas a la proxeneta de las menores, por los supuestos delitos de prostitución de menores, explotación sexual, corrupción de menores y abuso y agresión a menores. La operación se inició en el mes de junio de 2020, tras la denuncia de la madre de una de las menores al encontrar una serie de mensajes de whastapp que revelaban un comportamiento extraño en el móvil de la su hija. La investigación permitió conocer que esta menor de edad, junto a otras cuatro, estaba siendo prostituida. Todo era gestionado por una mujer mayor de edad, la cual se valía de una relación de amistad con las menores para explotarlas sexualmente. Los agentes han comprobado como la ahora detenida había tejido una red de clientes a través de anuncios en chats de contenido sexual y páginas de contactos. Cobraba más de la mitad del dinero que éstas percibían por la realización de cada uno de los servicios de prostitución, y en algunas ocasiones trasladaba personalmente a las menores hasta el lugar del encuentro con los clientes. Estos servicios, que comenzaron en los primeros meses del año 2019 y se alargaron en el tiempo durante casi dos años, eran realizados por las menores en los domicilios de los clientes, en lugares elegidos por ellos y en aparcamientos aislados de distintos municipios de la provincia de Almería. La operación ha sido desarrollada en tres fases. En la primera se procedió a la detención de la proxeneta como presunta autora de los delitos continuados de protitución de menores, explotación sexual y corrupción de menores. Esta mujer ingresó en prisión y los menores fueron puestos a disposición de sus familias, informándoles de las actividades de las cuales sus hijas estaban siendo víctimas. En la segunda fase se ha detenido a los dos miembros más activos de la red, los cuales llegaban a mantener hasta tres encuentros semanales con las menores. Finalmente en la última fase se detuvo al resto de miembros de la red de clientes. Con esta operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se ha evitado que las menores continuaran siendo víctimas de esta red. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

