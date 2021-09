Sucesos La Guardia Civil rescata a un caballo árabe en una zona montañosa en Huércal Overa lunes 27 de septiembre de 2021 , 12:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes diseñan un dispositivo de más de una hora de duración que finaliza con el rescate del animal gracias a la pericia de los agentes, que logran aliviar el estrés del animal ganar una zona segura.



Agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Almería localizan y rescatan un caballo de raza árabe denunciado como desaparecido el pasado sábado en Huércal Overa (Almería).



La actuación de los agentes comienza cuando se localiza al animal en una zona montañosa de difícil acceso en término municipal de Huércal Overa (Almería).



Dada la complejidad del rescate del animal, los agentes planifican un dispositivo valorando las condiciones en las que se encuentra el caballo y las adversas condiciones del terreno.



Los agentes emplean media hora en llegar al lugar donde se encuentra el caballo, un ascenso a pie muy complicado por lo agreste del terreno y un desnivel superior al 30 % y realizan una primera inspección del mismo, observando cómo durante el ascenso el animal ha sufrido multitud de heridas en las extremidades.



Ante la peligrosidad por las condiciones del terreno y el nivel de estrés del caballo, los agentes diseñan de forma meticulosa un dispositivo que permita trasladarle a una zona segura sin que ni el animal ni los agentes sufran lesiones.



Gracias a la pericia de los agentes de la Guardia Civil y tras una hora de lento ascenso por la montaña logran ganar una zona segura en la cima, aliviando en todo momento el nivel del estrés del caballo para evitar que entrara en pánico.



Finalizado el rescate del caballo, se entrega a su propietaria que aguardaba en la cima de la montaña junto a vecinos de la zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

