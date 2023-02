Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La guerra de los globos Aixa Almagro Más artículos de este autor Por domingo 19 de febrero de 2023 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo ardid de Rusia para desgastar los antiaéreos de Ucrania es una amenaza a la seguridad de la región. Esto se debe a que los misiles NASAMS que España desplegará en Estonia no podrán contrarrestar los globos rusos, ya que estos no son detectables por los sistemas de radar. Esta situación ha provocado una psicosis en la región, ya que el hecho de que un país como Estados Unidos haya tenido que derribar varios objetos voladores no identificados relacionados con China, envió un mensaje claro a los países vecinos de que el gobierno de Rusia puede implementar con éxito sus planes de desgaste de los antiaéreos de Ucrania. Los globos rusos en sí mismos son artilugios complejos, ya que llevan reflectores de esquina. Estos reflectores son usados para deslumbrar al observador, lo que hace que sea más difícil detectarlos. Esto significa que los misiles NASAMS desplegados por España en Estonia no tendrán la capacidad de detectar los globos rusos, dejando a Ucrania vulnerable a los ataques de Rusia. Es importante destacar que los globos rusos son una amenaza a la seguridad de la región, ya que su uso puede desgastar los antiaéreos de Ucrania. Esto significa que los países europeos deben actuar rápidamente para desarrollar un sistema de defensa antiaérea que sea capaz de detectar y derribar estos objetos. Si no se toman medidas de inmediato, los países vecinos de Ucrania pueden sufrir los terribles efectos de una guerra aérea. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 25 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)