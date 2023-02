Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La gestión del suelo de Garamendi Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por sábado 18 de febrero de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha hecho un llamamiento a su presidente, Antonio Garamendi, para que resuelva la polémica que se ha generado en torno a su salario. La CEOE ha mostrado su malestar por la forma en que el presidente de la patronal ha gestionado el tema, y ha manifestado que nadie, dentro de la entidad, discute la necesidad de actualizar el salario de su presidente. Sin embargo, el asunto se ha visto agravado por las declaraciones del propio Garamendi, quien durante una entrevista afirmó que el debate sobre su salario se equiparaba a los ataques que reciben las mujeres cuando son acusadas de traer consigo su propia violación. Estas palabras han sido recibidas con incredulidad por la CEOE, que ha señalado que es un error no cometible. Además de esto, la polémica ha sido agravada por el hecho de que el salario de Garamendi no se sitúa entre los más bajos entre los responsables de entidades empresariales europeas, existiendo incluso algunos casos en los que se le otorga un salario mayor al de la Reina de España. Esto ha generado una gran indignación entre los miembros de la CEOE, que consideran que el salario de Garamendi debería ser un ejemplo de equidad y justicia. Ante esta situación, la CEOE ha exigido a su presidente que resuelva cuanto antes la situación, y que reconozca que ha cometido errores en la gestión de la polémica. La entidad empresarial ha manifestado que está dispuesta a ayudar a Garamendi para que encuentre una solución satisfactoria para todos, pero que el presidente debe asumir su responsabilidad. Por otro lado, desde la CEOE se ha manifestado que Garamendi debería estar preparado para explicar su salario públicamente y demostrar que se ajusta a los criterios de equidad y justicia que la entidad está dispuesta a defender. De esta forma, el presidente de la patronal debería poner fin a la polémica que se ha generado en torno a su salario. Además, desde la CEOE se ha reclamado transparencia en la información que se ofrece sobre los salarios desempeñados por los responsables de la entidad. Garamendi debería explicar con detalle cómo se ha llegado a la conclusión de que su salario se ajusta a las políticas de equidad que se han establecido, así como aclarar si hay otros factores que han influido en su decisión. En última instancia, la CEOE espera que Garamendi asuma sus responsabilidades y ponga fin a la polémica que se ha generado en torno a su salario. La entidad está dispuesta a ayudar al presidente a encontrar una solución adecuada para ambas partes, pero espera que Garamendi asuma su propia responsabilidad y tome las medidas necesarias para poner fin a la polémica. Esto sería un buen ejemplo para los miembros de la CEOE y un paso adelante en la defensa de la equidad y la justicia en el mundo empresarial. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 33 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)