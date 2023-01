Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La ilusión recorre Almería con los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar se han paseado por la ciudad, con un séquito de 500 personas y cuatro pasacalles internacionales, y han repartido 13.000 kilos de caramelos jueves 05 de enero de 2023 , 23:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los Reyes Magos han visitado Almería con un espectacular desfile de 500 participantes, 24 caballos y cuatro espectáculos internacionales. Catorce carrozas con personajes favoritos de los niños y tres bandas de música acompañaron el recorrido, que culminó con la entrega de 13.000 kilos de caramelos aptos para celiacos. Una noche mágica que nadie olvidará. Los almerienses, niños y niñas, se dirigían a sus hogares con el entusiasmo que les generaba haber presenciado el espectacular desfile de los Reyes Magos. Un séquito de más de 500 participantes, 24 caballos, cuatro espectáculos internacionales, robots, Los Vengadores, personajes del circo y cíclopes exploradores encantaron a todos con su tamaño y coreografías. También había catorce carrozas con sus personajes de cuentos favoritos. Al ritmo de tres bandas de música, la comitiva recorrió la ciudad mientras caía la nieve. Una noche mágica que nadie olvidará. Por último, tres bandas de música daban ritmo a la comitiva. Una ilusión compartida por una noche mágica en la que hasta ha nevado a su paso por Almería. De esta manera, los Reyes Magos han repartido esta tarde alegría, emociones y 13.000 kilos de caramelos blanditos y aptos para celiacos a los niños y niñas durante el amplio recorrido de la Cabalgata por las calles del centro de la ciudad, a las que han acudido miles de almerienses. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, les ha dado la bienvenida esta mañana en el Teatro Apolo y les ha recibido en recepción en el Ayuntamiento, en la Plaza Vieja, por la tarde, acompañada del Obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. Vázquez ha manifestado que “los Reyes Magos tienen la bonita misión de ilusionar a miles de niños y niñas en la noche más especial de año, en la Cabalgata que debe despertar las emociones de los más pequeños de nuestra ciudad. Los niños y niñas de Almería se han portado muy bien, y como me han comunicado Sus Majestades esta mañana, todos recibirán regalos”. Tras vivir una mañana en la que han visitado el Teatro Apolo, la residencia de mayores Santa Teresa de Jornat y han llevado los juguetes a los niños ingresados en el Hospital Universitario Torrecárdenas, por la tarde los Reyes Magos han salido en camello desde la Alcazaba, han saludado desde el balcón del Ayuntamiento y, a las 19 horas, han comenzado la Cabalgata que les ha paseado por Obispo Orberá, Paseo de Almería y Avenida Federico García Lorca. En esta línea, la Cabalgata de Almería ha sido, ante todo, espectacular. Cuatro compañías que han hecho las delicias de niños y mayores. ‘Be-Hop Robots’ de la Compañía Remue Menage de Francia, ha impactado con un pasacalles con catorce artistas, entre ellos un DJ, seis bailarines con trajes luminosos, 6 marionetas robot bailarinas gigantes luminosas, y un técnico. Esta creación llena de energía representa los sueños y fantasías de quienes querían ir más allá de los límites de lo imaginable para conquistar la tecnología. La inteligencia artificial pasó de ser una ficción a una realidad y ha sacudido nuestro día a día en las últimas décadas. Sin embargo, el torbellino que vivimos desde los años 70 ha acelerado nuestras vidas y nos ha mareado. En este torbellino alegre, el arte: la danza, la música, las artes plásticas; se refleja en la cultura pop y la cultura urbana. Este era el termómetro de nuestra vida en medio de la agitación. Seguramente sigue siendo la mejor manera de desafiar al mundo que nos rodea. Por su parte, ‘Tubulophares’, de la compañía Picto Facto (Francia), son ocho estructuras inflables de diferentes tamaños y formas, diseñados como marionetas gigantes, cada una con su propio sistema de movilidad y manipulación. Los inflables están equipados con sistemas de sonido autónomos, para permitir la continuidad musical cuando la banda estalla en espacios grandes. Cada marioneta estaba equipada con dos fuentes de luz separadas, cada una con su propia función, evocando a cíclopes observadores y exploradores. El tercer espectáculo, ‘Dulce Compañía’, ha acercado la magia del circo, con 10 artistas, Mr&Mrs Pepper, personajes caracterizados circo con brillantes zancos de bastón de caramelo; White Angel, en zancos, completamente iluminados; tres Diamonds o Glowing Snowflakes de suelo, que durante la noche brillan en

todo tipo de colores; Golden Angel, personaje dorado en zancos, de 3 metros de altura y que tiene una envergadura asombrosa de casi 4 metros en sus

alas; Snow Queen: Dama de gala en zancos con un vestido

impresionantemente arrollador, con su apariencia orgullosa y elegante; y Faun with Rickshaw: criatura de cuento tirando de su peculiar vehículo. Por último, la compañía ‘Air Show’ ha llevado unos divertidos Funkos de cinco metros, inflables e iluminados por dentro y que representaban a seis de los personajes de los Vengadores. Catorce carrozas con los personajes favoritos de los pequeños La Cabalgata también ha sido alegre, con catorce carrozas: el Portal de Belén, La Gran Estrella de Oriente, Caperucita Roja, la Bella y la Bestia, Micky y Mini en Navidad, Hansel y Gretel, los Tres Cerditos, y Dulces Sueños de Reyes Magos. También, por supuesto, las carrozas que portaban a Melchor, Gaspar y Baltasar, que se parecían bastante a al cantaor de flamenco José Mercé, al presidente de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), Pepito Rueda; y al jugador del Unicaja Voley Moisés Cezar Dos Santos. Por último, la que portaba las cartas de los pequeños almerienses, la casa de los caramelos y la temida del carbón. La música ha llegado al ritmo de la Banda Municipal, la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Carmen. La Cabalgata de Almería ha incidido en la accesibilidad e inclusión. Por eso, ha habido plataformas para personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, instaladas en Obispo Orberá y en el Paseo de Almería. La Cabalgata ha sido organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, cuyo concejal responsable es Diego Cruz, y ha contado con la colaboración de las diferentes áreas municipales para ofrecer un recorrido redondo. En esta línea, ha habido presencia de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y Guardia Civil, además de sanitarios del 061, los cuales han velado de forma coordinada por que la Cabalgata de Reyes transcurra con total normalidad. Los Reyes Magos concluirán su visita a Almería esta noche, de casa en casa entregando los regalos que los niños y niñas almerienses han escrito en sus cartas. ¡Feliz Día de Reyes! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

