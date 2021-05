Economía Ampliar La importancia de las cajas de cartón para un ecommerce miércoles 19 de mayo de 2021 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las cajas de cartón que contienen los artículos que enviamos o recibimos son la primera impresión física que tenemos de la tienda o la persona que las envía. Su apertura constituye toda una experiencia y el “unboxing” sigue siendo uno de los fenómenos más atractivos de Internet, especialmente de Youtube. Así, si deseamos sorprender a nuestros clientes, nada mejor que elegir cajas de cartón de calidad para optimizar la experiencia de compra online y poder controlar los niveles de frustración que puede generar una caja de cartón poco resistente o un embalaje frágil o inseguro. Todo con el objetivo de crear una buena imagen de marca y que el cliente quede satisfecho con su experiencia de compra. Descubre con estos consejos la importancia de las cajas de cartón para ecommerce. Consejos para elegir cajas de cartón para ecommerce A la hora de elegir una caja de cartón para un negocio online deberemos tener en cuenta una serie de consejos para no equivocarnos y embalar perfectamente nuestros artículos a la venta, además de crear una imagen de marca atractiva, positiva, además de ofrecer un embalaje adecuado para enviar nuestros productos y que lleguen a su destino en perfectas condiciones. Para elegir cajas de cartón para embalaje habrá que considerar: El tipo de producto que se va a enviar, esto es, si son líquidos o sólidos, su nivel de fragilidad, las necesidades de conservación, sus dimensiones, etcétera. En el mercado existe una enorme variedad de cajas de cartón de diferentes formas y medidas, ofreciendo también cajas especiales para productos como los comestibles, las cajas isotérmicas, cajas de archivo para documentación, cajas para productos peligrosos, etcétera.

El tipo de material de relleno que mejor proteja a los artículos que vamos a enviar. Según la forma, materiales y fragilidad, así será el relleno con el que habremos de acondicionar el interior de la caja. La lana de madera, las virutas de papel, los chips de embalaje, el plástico de burbujas son algunas de los materiales de relleno para embalar que amortiguaran los golpes y protegerán de la humedad o cualquier otro factor que pueda dar los artículos.

El transporte y la manipulación que vaya a tener el paquete. Así, la distancia es un factor importante, al igual que el proceso de manipulación que vaya a tener. A más distancia, más resistencia requerirá, lo mismo que si sabemos que el paquete va a pasar por un proceso de manipulación largo.

El almacenamiento . También es básico saber dónde va a estar almacenada la paquetería. Si va a estar al aire libre o protegida en un almacén requerirá diferentes tipos de cajas.

El diseño. Dependiendo del tipo de negocio, será interesante optar por cajas más decoradas, con logotipos, formatos originales, con asas, reutilizables, etcétera. Y también será preciso tener presentes los siguientes consejos: Elegir siempre una caja de la medida adecuada , nunca más grandes, ya que puede resultar contraproducente al poder golpearse el producto durante el movimiento o el transporte.

Que sean respetuosas con el medio ambiente y reciclables .

Que sea reutilizables para posteriores envíos, manualidades o cualquier otro uso.

