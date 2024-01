Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La indecencia del PP Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 15 de enero de 2024 , 10:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El mismo día que el Partido Popular votaba en contra de la subida de las pensiones, Moreno Bonilla se subía el sueldo un 19 por ciento con la fórmula de “extraordinaria y urgente necesidad”, para justificar que se tramitó el decreto ley en plena Navidad y al margen de los Presupuestos. Es lo que tiene tomar una decisión a sabiendas de que lo que estás haciendo no lo va a entender nadie, sobre todo si la justicia poética termina poniéndote en tu sitio haciendo coincidir ambas votaciones en la misma jornada. El ‘selfi’ que se ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía con este asunto define perfectamente el lugar en el que se ha situado el Partido Popular desde las pasadas elecciones, que arrojaron unos resultados y una aritmética parlamentaria que Feijóo y el resto de altos cargos del Partido Popular no han sido capaces de superar. De ahí la oposición de tierra quemada que vienen practicando, tensionando la vida política en busca de un momento de gloria que nunca llega y que les hace cometer errores tan graves como los que ha protagonizado esta semana en el Congreso de los Diputados. De hecho, han llevado su oposición a tal extremo que han puesto en riesgo 10.000 millones de fondos europeos para empresas y ciudadanos. Por sus declaraciones, da la sensación de que el PP es capaz de votar, junto a Vox, en contra de medidas anticrisis que son buenas para el conjunto de la ciudadanía y quedarse con la conciencia tranquila, convencidos de que lo que han hecho es lo correcto. Sin embargo, hoy muchas familias se preguntan cómo es posible dormir a pierna suelta cuando te has negado a subir las pensiones, a bonificar el transporte, a continuar rebajando el precio de la luz o el IVA de los alimentos esenciales. Cómo se puede mirar a los ojos a los jubilados o jubiladas cuando te has negado a que sus pensiones se revaloricen conforme al IPC. De esta subida del 3,8% se benefician en Almería más de 113.000 pensionistas, que verán incrementados sus ingresos en 519 euros más al año de media. Además, los decretos aprobados sin los votos de la derecha también suponen mantener la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables y eliminar las comisiones en los bancos por la retirada de efectivo a las personas mayores o con discapacidad.

Es difícil de entender qué parte de todo esto es lo que le parece mal a los diputados del Partido Popular y qué les ha llevado a votar en contra de la gente, porque eso es, en realidad, lo que ha ocurrido. No han votado contra Pedro Sánchez, lo que pretendían era llevarse por delante la economía de muchas familias. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 84 artículos Todos los firmantes