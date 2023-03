Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía La industria cultural en Almería factura más que en Sevilla lunes 20 de marzo de 2023 , 15:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía TRADE, a través de Extenda, organiza un encuentro comercial para firmas andaluzas del sector en colaboración con ANCINE, Andalucía Film Commission y Film London La Junta de Andalucía ha organizado la presencia de agentes internacionales del sector audiovisual de Reino Unido e Irlanda en el Festival de Cine de Málaga, en una misión comercial inversa con empresas andaluzas en colaboración con ANCINE (Asociación Andaluza de Productoras de Cine), Andalucía Film Commission, Film London y el propio certamen de cine español, que se ha celebrado los días 14 y 15 de marzo, con el fin de potenciar las coproducciones con ambos mercados. Extenda, empresa pública integrada en Andalucía TRADE, impulsa la internacionalización de las industrias culturales andaluzas, que en 2022 alcanzaron unas exportaciones récord de 24,9 millones de euros, gracias a un incremento del 23% respecto a 2021. De ahí, la importancia de poner en valor la calidad del audiovisual andaluz, que forma parte de este sector, a agentes de los mercados británico e irlandés, destinos de máximo interés por la fortaleza de su producción a nivel mundial. El encuentro contó en su apertura con las intervenciones de Adrian Wotton, CEO de Film London y British Film Commission; Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission; José Alba presidente de Ancine; Victoria Fernández Andrino, de Media Andalucía; y Leo Sardiña, del departamento de Cine de Canal Sur. La industria cinematográfica británica está valorada en alrededor de 6.500 millones de euros, según las estadísticas publicadas por el British Film Institute en 2021 (último dato conocido), una nueva cifra récord, muy por encima del valor que alcanzó el sector antes del Covid, por lo que se presenta como una oportunidad estratégica para las empresas andaluzas con capacidad para realizar proyectos internacionales. El encuentro comercial ha contado con la presencia de una decena de firmas procedentes de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla que han tenido la oportunidad de realizar casi un centenar de entrevistas (90) y numerosas actividades de networking con la delegación internacional, como visitas a distintas posibles localizaciones para rodajes, como el Jardín Botánico o el centro de la ciudad de Málaga. Las diez empresas andaluzas del sector audiovisual que han participado en este encuentro proceden de Sevilla (16 Escalones Producciones, La Favorita Produce, La Zanfoña Producciones, Marichu Sanz Casting, SPAL Films, Triana Media Films), Cádiz (Innova Films), Málaga (Pecado Films), Almería (Kinétika-Productora Audiovisual Almeriense) y Granada (Álamo Producciones Audiovisuales). Por otra parte, la empresa pública ha organizado una sesión de trabajo para desgranar las oportunidades de las compañías andaluzas del sector audiovisual en el mercado británico y en el irlandés, así como las posibilidades de las firmas de Reino Unido e Irlanda para traer sus proyectos a Andalucía o contratar los servicios de firmas de la comunidad. Se trata de un sector con amplio potencial de crecimiento. Por ello, Extenda respalda a las industrias culturales con una programación específica de acciones para impulsar su internacionalización que el año pasado rozó el medio centenar de actividades, entre asistencia a ferias internacionales, misiones comerciales, jornadas técnicas, proyectos individuales o programas de consultoría, en las que participaron 98 empresas andaluzas. En busca de proyectos internacionales Así, las acciones de networking que se han desarrollado durante la misión inversa han permitido favorecer nuevas sinergias comerciales que pueden traducirse en coproducciones de proyectos andaluces con empresas de estos mercados, así como la contratación de servicios a empresas andaluzas para rodajes de proyectos británicos e irlandeses en la comunidad andaluza. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Un mercado con grandes inversiones El mercado británico, con una de las industrias audiovisuales más sólidas del mundo, tras EEUU, se perfila como un destino de proximidad y conocido para las empresas andaluzas. Según la British Film Commission, la salida de Reino Unido de la Unión Europea no ha hecho más que reforzar las relaciones internacionales entre ambos mercados, dando luz verde a proyectos como el UK Global Screen Fund, que lleva invertidos más de 50 millones de euros en 54 empresas y proyectos, incluidos 11 de coproducción. Este fondo, que contará con financiación del gobierno durante otros 3 años, está centrado en apoyar la coproducción y el desarrollo de la distribución a nivel internacional. Además, en octubre de 2021 la British Film Commission firmó con España un Memorandum of Undestanding para fomentar el intercambio comercial, cultural y creativo y para apoyar producciones cinematográficas y de televisión en ambos países. Todo ello, sin duda, facilita el camino de las empresas andaluzas que quieren realizar coproducciones con los mercados británico e irlandés. Presencia internacional de prestigio Precisamente, las compañías internacionales invitadas por Extenda que han asistido a la cita en Málaga cuentan con una dilatada experiencia en el sector y con profesionales de los canales y plataformas con más fuerza en el ámbito audiovisual en sus respectivos mercados actualmente. De esta forma, la misión ha contado con empresas como la galesa 5 Acts Productions, impulsada por uno de los productores ejecutivos con más peso de la industria que ha trabajado para HBO y la BBC; así como Archery Pictures, Ltd, productora que trabaja desde 2021 en proyectos cinematográficos y de televisión junto a Green Door Pictures, proyecto del actor y productor Idris Elba; o Artemisia Films Ltd, compañía de interés con intenciones de rodar en España varios proyectos. Destacan también Bright Pictures, productora cinematográfica con una amplia trayectoria, que busca coproductores en Andalucía y localizaciones para rodar; Buccaneer Media, que prepara varios proyectos en España después del verano; Dark Pictures Limited, estudio multimedia que busca servicios de documentación y narrativa en España para sus proyectos; Imaginarium Productions, fundada por el actor Andi Serkins, entre otros, que ha realizado proyectos con actores como Christian Bale o Benedict Cumberbatch; Little Monk Pictures, productora de películas y documentales; South Yorkshire Filmmakers Network, organización sin ánimo de lucro que promueve proyectos en la zona de South Yorkshire; y Up Helly Aa, que realiza producciones para plataformas online y cines. Cultura andaluza al alza Las exportaciones andaluzas de industrias culturales alcanzaron los 24,9 millones de euros en 2022, una cifra histórica desde que existen datos homologables (1995), gracias a un incremento del 23% respecto al año anterior. Estas estadísticas no incluyen el ámbito de los servicios, mayoritario en áreas como la musical o cinematográfica, donde las empresas andaluzas tienen la mayor cifra de negocio. Málaga concentra la mitad de las ventas del sector de las industrias culturales, con 12,8 millones de euros (52%) y un incremento del 55% respecto a 2021; seguida por Granada, con 4,4 millones, el 17,8% y un ascenso del 17,7%; Almería, con 2,3 millones, el 9,2% y un incremento del 26,3%; y Sevilla, con 2,1 millones de euros, el 8,5% del total de las ventas andaluzas. Sus principales mercados de exportación son Francia, con 4,7 millones, el 18,8% del total y un aumento del 63%; seguido de Estados Unidos, con 2,4 millones, el 9,8% del total; y Reino Unido, con 2,2 millones, el 8,8%, que sube un 0,6%. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.