Capital La IX Carrera Solidaria de la Mujer ya cuenta con 800 inscritos miércoles 02 de marzo de 2022 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante la presentación de la camiseta de la prueba, Ramón Fernández-Pacheco ha animado a los almerienses a participar “en la carrera más reivindicativa del calendario deportivo, lúdico y festivo de la ciudad” Bajo el lema ‘La igualdad es nuestra meta’, este domingo, 6 de marzo, a las 11 horas (a las 10.00 horas, la infantil) volverá a celebrarse, tras un año de paréntesis por la pandemia del Covid-19, la IX Carrera de la Mujer, que repetirá recorrido del año anterior, es decir, en el entorno de Cortijo Grande y el Parque de las Familias, y que como principal novedad tendrá una nueva categoría, la de marcha nórdica. Ha sido este miércoles cuando se ha presentado la camiseta oficial del evento con la tradicional foto de familia en la que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto a concejales del Equipo de Gobierno, parte de la oposición, organización, patrocinadores y colaboradores, han posado con ella en la Plaza Vieja. “La Carrera de la Mujer, que este año vuelve con el doble de ilusión y el doble de energía, se ha convertido ya en un clásico para, de una manera festiva y a través del deporte, reivindicar una sociedad más igualitaria, en la que la igualdad real entre hombres y mujeres sea cada vez más tangible”, ha señalado el primer edil. Fernández-Pacheco ha animado a los almerienses a participar y agotar los dorsales, limitados este año a 1.300 (1.000 adultos y 300 niños) por motivos de seguridad y colaborar así con la Asociación de Mujeres Cooperativistas Agroalimentarias de Almería ‘GEA’, dedicada a empoderar a la mujer a través de acciones que mejoren sus habilidades y a generalizar su participación en la toma de decisiones en las cooperativas, para la que irá destinado todo lo recaudado este año. Organizada por el Grupo Nexa, esta novena edición tiene tres distancias: 2.500 metros, 5.000 metros y 7.500 metros. Además, se podrá correr de forma individual o en parejas y en la categoría de marcha nórdica. En estos momentos, son más de 800 las inscripciones, por lo que se espera agotar el número de dorsales en estos últimos días. Inscripciones hasta el 3 de marzo El plazo máximo para inscribirse en la novena Carrera de la Mujer es hasta el 3 de marzo y estas pueden realizarse en las webs de www.mujeralmeria.es, www.cdnexa.es y www.cruzandolameta.es. El precio es de 10 euros para los adultos y de 3 para los niños. Cabe recordar que se trata de una carrera popular que está abierta a hombres y mujeres, independientemente de su condición física. “Todo el mundo está invitado a participar en esta actividad que mezcla deporte, diversión, reivindicación y solidaridad”, han señalado. Con el objetivo de facilitar la participación del mayor número de personas, estará habilitada la ludoteca infantil, así como talleres en el Parque de las Familias, y habrá exhibiciones y actividades dirigidas por los monitores de los Centros de la Mujer. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.