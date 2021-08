La joven veratense Marta Navarro Ros presenta su obra “Desde Dentro”

domingo 15 de agosto de 2021 , 16:52h

Es finalista de los Premios Planeta 2020 y firmó ejemplares a los asistentes









‘Desde dentro’, así se titula la novela con la que la veratense Marta Navarro Ros ha logrado hacerse un hueco en la final del Premio Planeta 2020 y entrar de lleno en el mundo editorial con tan solo 20 años de edad. El pasado sábado 14, en la plaza de la Pérgola (Vera Playa), Marta Navarro presentó su libro y firmó numerosos ejemplares a los allí presentes.

En palabras de su autora, “Presentar mi obra a un premio tan grande como los de la editorial Planeta, y quedar entre los finalistas fue una verdadera sorpresa. Una oportunidad que me ha permitido poco a poco trabajar con la novela y traerla hasta aquí.”



La organización del evento corrió a cargo del Ayuntamiento de Vera, quien ha apoyado a Marta Navarro “representa los valores de la juventud veratense, por su valía y talento” y a la que continuarán brindando todo el apoyo institucional que sea posible. “Para nosotros es un orgullo tenerte entre nosotros y tener la oportunidad y el honor de presentar aquí en Vera tu gran obra”, indicó la concejal de Cultura, María Manuela Caparrós.



Navarro tiene 20 años y estudia tercero de Comunicación Audiovisual y Filosofía en Barcelona. Es una de las más jóvenes finalistas de la historia del premio más importante en dotación económica en lengua castellana. Entrevistada por Araceli Parra, quien calificó como un ‘hito’ la hazaña de Navarro, la autora apuntó que dentro del mundo de la novela negra “es un género que mayoritariamente está ocupado por hombres y tiene un público en torno a los 50 años… Entonces el hecho de que yo, siendo mujer y tan joven, haya escrito una novela de este tipo y también haya sido reconocida es un hecho sorprendente y estoy muy contenta”.



‘Desde dentro’ es una novela negra ambientada en el mundo ecuestre. Comienza con el asesinato del dueño de un hipódromo y cuenta la historia de Marcos Morales, un joven periodista que se encuentra ante la que podría ser la oportunidad de su vida: resolver un enigmático caso de asesinato que ocurrió diez años atrás. Su proximidad emocional a la historia lo llevará a aceptar el desafío, pero también le causará grandes estragos.



“Desde pequeña he montado. Empecé aquí en el Club Hípico de Vera, y decidí escribir ambientándolo en el mundo ecuestre porque es un entorno que conozco y que sabía que me iba a ayudar a construir una buena novela”, apuntó Navarro, quien todos los veranos cuando viene a Vera vuelve a disfrutar de los paseos a caballo en el club.



“Desde Dentro, fue un proyecto que me ha llevado mucho tiempo porque la fui creando en mis ratos libres. Cuando empecé estaba estudiando segundo de bachillerato, luego entré en la universidad… Era como algo que tenía aparte. Y una vez terminada la revisé varias veces y la mandé al Premio Planeta. Y después de esto las editoriales se pusieron en contacto conmigo y me quedé con Distrito 93, una editorial pequeña pero fabulosa en la que me tratan genial y tengo la suerte de trabajar mano a mano con mi editor”, aseguró Navarro.