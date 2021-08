Vanesa Martín y Almería afianzan su idilio con un concierto

domingo 15 de agosto de 2021 , 16:56h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería vuelve a llenar el Recinto de Conciertos del Ferial con la #CulturaSegura





Auditorio, Plaza de Toros, Recinto de Conciertos en feria o fuera de feria… Antes y después del estallido de una pandemia. No importa. La relación de Vanesa Martín con el público almeriense continúa con una salud de hierro y ambos afianzaron todavía más su idilio con un nuevo encuentro en el marco de la extensa programación para este verano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y en la gira de presentación del último disco de la malagueña, ‘Siete Veces Sí’. Una convocatoria que colgó el siempre deseado cartel de ‘entradas agotadas’ en un nuevo éxito de la #culturasegura.



Con un gran número siete presidiendo el escenario en su zona central, Vanesa Martín entró en escena para abrir a capela con un fragmento de ‘No Te Pude Retener’, el inicio de un concierto generoso en la entrega y en el número de canciones que, además de hacer un cuantioso recorrido por sus creaciones más recientes, no olvidó esas pequeñas joyas que han ido puliendo una trayectoria en ascenso permanente.



‘Inventas’ fue el ‘primer gran éxito’ en salir, como ‘Te Has Perdido Quién Soy’, entre las que intercalaría la novel ‘Llueven Las Luces’. Tras ensalzar la belleza de Almería y su provincia, Vanesa Martín invitó a celebrar con canciones “los sueños, las expectativas, los deseos, que salgamos todos con las emociones removidas, pero para bien”. El ágil fraseo y estribillo de ‘De Tus Ojos’ fue el primer tema en el que Vanesa asió su guitarra, uniéndose así a una banda muy bien conjuntada, con Alberto Miras al piano y dirección musical, Joaquín Calderón a la guitarra, violín y coros, Alba Haro al cello, Francis Martín a la percusión, Daniel González ‘Taketo’ en el bajo y contrabajo, Andrés Tomás Rodríguez a la batería y Omar Alcaide a la guitarra.



Manos al aire del público en gesto de ‘Complicidad’ y confidencias de cantautora para la pesadilla que es el origen de ‘Seis Puertas’, mirando otras realidades para poder salir adelante y seguir. El arrebatador arrope musical de ‘Despedida y Cierre’ dio paso a otra anécdota de las muchas que poblaron la noche –también hubo referencia a la presencia de su padre-, como es ‘Adiós De Mayo’, una canción escrita para dejar una relación… aunque ni cantándola dos veces la persona se diera cuenta. “Y eso que el mensaje es claro y directo”, bromeó.



Protagonismo de voz y cello para ‘9 Días’ y poderío eléctrico, primer solo de guitarra incluido, en ‘La Huella’ antes de afrontar el punto de inflexión de la noche. Sentada, ‘Inmunes’ y ‘Descubrí’ protagonizaron un pequeño set acústico “porque me gusta dar una pequeña pincelada en los conciertos para mostrar las canciones más desnuda, como fueron compuestas, sin muchos arreglos y con silencios. Hay que saber valorar el silencio y no tenerle miedo”, confesó.



Tras ello, Vanesa Martín dejaría a los suyos en la escena con Joaquín Calderón interpretando con fuerza ‘La Escalada’, un ejercicio de pop rock de los de vieja escuela. Fue el inicio de una segunda parte de velada mucho más dinámica, distendida y menos ‘desgarrada’, como demostraron con el baile de ‘Todo Cambia’ o la desenfadada, entre el funk y el rap, ‘Llega El Momento’, culminando así una triada de temas de ‘Siete Veces Sí’.



Entonces llegó la hora de dar una mirada, ahora sí, más profunda a los temas de discos anteriores con una suerte de popurrís o medleys muy bien hilvanados, el primero animoso con ‘Hábito De Ti’, ‘Sintiéndonos’ o ‘Frenar Enero’, muy celebrada, el segundo más lleno de baladas arquetípicas, como ‘Ni Tú Ni Yo’, ‘Polvo de Mariposas’ o ‘Arráncame’.



Entonces sí, llegó la hora de enfilar la recta final donde no bajó la adrenalina en canciones como ‘Tú No Tiene Que Cuidarme’ o ‘Caída Libre’, tan efectiva como el primer día. Para los bises, todavía restaría la dolorosa ‘Mi Amante Amigo’, popularizada por Rocío Jurado, y la profética ‘Aún No Te Has Ido’, ya que el público ya empezaba a echarla de menos, y ‘Déjame a Mí’, muy guitarrera, para concluir con el tema que sirvió de primer single de ‘Siete Veces Sí’, ‘…Y Vuelo’, grabado en Cabo de Gata. “Tenéis una ciudad y una provincia maravillosa y os llevo siempre conmigo porque ese videoclip lo grabé allí, un canto a la vida y a la esperanza”.



Henchidos los corazones y celebrada la #culturasegura en un paso intermedio hacia la anhelada normalidad total, los asistentes ovacionaron satisfechos las dos horas de entrega de Vanesa Martín y los suyos. Idilios de los que ya no quedan.