La Junta convocará antes de final de año más de 10 millones en ayudas al pequeño comercio

viernes 19 de noviembre de 2021 , 16:15h

El Ayuntamiento de Vícar ha recibido hoy el Premio Andalucía del Comercio Interior por su labor de mejora y modernización del comercio ambulante en su municipio









La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades inyectará antes de que finalice el año más de diez millones de euros en ayudas al pequeño comercio para favorecer su modernización, competitividad y transformación digital. El consejero Rogelio Velasco lo ha destacado en el Congreso Andaluz de Comercio Interior, celebrado hoy en Málaga y durante el que se han entregado los galardones de la VII edición de los Premios Andalucía a este sector.



Entre las entidades galardonadas está el Ayuntamiento de Vícar, cuyo alcalde, Antonio Bonilla Rodríguez, ha recibido de manos del delegado territorial de la consejería en Almería, Emilio Ortiz López, este reconocimiento a su apuesta por la mejora, modernización e incentivación del comercio ambulante de la localidad. Ortiz López ha destacado que el consistorio vicario “ha realizado un buen aprovechamiento de las ayudas de la Junta para mejorar el mercadillo municipal”, destinando 146.815 euros en las cuatro últimas convocatorias a realizar actuaciones de asfaltado, remodelación de accesos, acondicionamiento de espacios públicos y rehabilitación de las zonas de aprovisionamiento, carga y descarga de su mercadillo.







Los VII Premios Andalucía del Comercio Interior son convocados por la Consejería de Transformación Económica para fomentar la labor y dedicación de personas y entidades a favor de esta actividad productiva considerada estratégica para la economía andaluza. Las demás distinciones han recaído, en sus diferentes categorías, sobre el ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), las empresas Carrusel Juguetes (Cádiz) y Silbon (Córdoba) y la Asociación Algeciras Centro Comercial Abierto (Cádiz).







La entrega de premios ha sido el colofón del Congreso Andaluz de Comercio Interior, organizado por la Junta, un evento que ha reunido a más de 200 expertos y profesionales y ha sido punto de encuentro de los diferentes agentes que operan en el sector: comerciantes, asociaciones, proveedores, universidades, agentes sociales y Administración. Considerado uno de los motores de la economía regional, el comercio al por menor cuenta con un tejido empresarial conformado por 91.318 entidades, de las que dependen 117.695 establecimientos, y genera 282.946 empleos.







Ayudas para ayuntamientos, digitalización y relevo generacional







En su intervención, Velasco ha explicado que su departamento abrirá antes de que finalice 2022 una convocatoria para conceder incentivos por valor de dos millones de euros destinados a los ayuntamientos para que promuevan en sus respectivos municipios la modernización y promoción del comercio minorista. A este programa se sumará también en diciembre la línea de más de cinco millones de euros para promover la modernización, digitalización y relevo generacional en las pymes comerciales. De igual modo, en este mismo periodo el Ejecutivo autonómico activará otra convocatoria de ayudas en especie dotada con tres millones de euros con el fin de fomentar el uso de herramientas digitales, que tendrá su aplicación en el ámbito comercial.







Esta inyección de recursos públicos viene a completar el esfuerzo inversor que ha venido realizando Transformación Económica en los últimos meses con el fin de reforzar esta actividad económica ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. A ese objetivo responden los 132 millones consignados para favorecer la recuperación y aportar liquidez a los negocios comerciales, artesanales y de la hostelería ante la crisis sanitaria. Igualmente, destaca el programa de once millones para promover la competitividad, la transformación digital o el relevo generacional, y los 2,5 millones para impulsar el asociacionismo en este segmento.



Al margen de estas medidas de apoyo financiero, el Ejecutivo autonómico ha aplicado una serie de medidas de apoyo como la creación de la aplicación para móvil ‘ACÁ’, que conecta mediante geolocalización la oferta comercial con las necesidades de los usuarios. También está en marcha la plataforma de simplificación de trámites del comercio y la artesanía de Andalucía o las Mesas por el Comercio Seguro y del Comercio Rural.



El titular de Transformación Económica ha subrayado que “este segmento está en permanente cambio y ha demostrado tener una gran capacidad de adaptación, acompasando el ritmo de los nuevos hábitos de consumo y de las nuevas tendencias que ofrece el mercado, ofreciendo certeza y seguridad aún en tiempos de incertidumbres como los actuales”. Además, ha añadido que “se trata de un sector que no solo contribuye a generar empleo, a dinamizar los barrios y a humanizarlos, sino que constituye un elemento diferenciador que hace singular a cada pueblo o ciudad”.



Durante su participación en el congreso, Velasco también ha apuntado a los grandes retos que debe afrontar el sector comercial, entre los que ha destacado la innovación y la transformación digital, así como la transición hacia el modelo de economía circular, en el caso de la distribución. De igual modo, se ha referido a los problemas de desabastecimiento que se están produciendo a nivel mundial, asegurando que ello “está provocando la aparición de cuellos de botella en las cadenas de suministros globales”. No obstante, ha confiado en que “sus efectos sobre los precios sean temporales”. En cualquier caso, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad: “Andalucía ya ha demostrado estar preparada para afrontar periodos de dificultades, por tanto, si no ha habido desabastecimiento durante el confinamiento no deberíamos tenerlo ahora”.





Entidades galardonadas en los VII Premios Andalucía del Comercio Interior

El Ayuntamiento de Torremolinos también ha resultado premiado, en su caso por las iniciativas de fomento y dinamización llevadas a cabo y que han permitido que el centro histórico del municipio recupere su tejido comercial y cuente con una oferta más diversificada y de mayor calidad.



El galardón a la Empresa Comercial Andaluza, que premia la contribución de las entidades al desarrollo comercial y la modernización empresarial, ha sido para la empresa jerezana Carrusel Juguetes en la categoría de hasta diez trabajadores, y para la firma cordobesa Silbon Clásico en el apartado de más de diez empleados. Carrusel Juguetes, creada en 2004, es una empresa comercial minorista que vende artículos de juguete de fabricación nacional, de carácter educativo y de calidad. Ofrece a sus clientes servicios de apartados (pago fraccionado), de montaje de juguetes de gran tamaño y de entrega a domicilio. A partir de 2005 incorporó las TIC al negocio para mejorar su competitividad y diversificar sus canales de venta.



Silbon Clásico, especializada en moda textil masculina, nace en 2010 en la capital cordobesa con la apertura de una tienda física impulsada por dos jóvenes. En la actualidad, cuenta con 27 establecimientos, de los cuales 17 son tiendas, tres son de carácter outlet y siete se corresponden con puntos de venta en El Corte Inglés. La previsión para este 2021 pasa por la apertura de tres nuevos establecimientos. Además, la empresa dispone de tienda online desde la que comercializa sus productos a todo el mundo.



La distinción a los Centros Comerciales Abiertos lo ha obtenido la Asociación Algeciras Centro Comercial Abierto, que inició su trayectoria en 2015 para avanzar hacia la mejora de la gestión de los recursos y la dinamización comercial del centro histórico de la ciudad. La asociación tiene una nómina de 300 empresas asociadas de todos los sectores y está gestionada por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal).