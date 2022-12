Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Junta ensalza el Día de la Bandera de Andalucía poniendo en valor los símbolos andaluces domingo 04 de diciembre de 2022 , 16:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno, acompañada de la consejera de Agricultura y del consejero de Sostenibilidad, han destacado el impulso de Andalucía gracias a la autonomía alcanzada La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco han sido los encargados de presidir el acto institucional que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno de Almería con motivo de los actos de conmemoración del Día de la Bandera de Andalucía. Un evento al que ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, la diputada de Fomento del Empleo Agrario, Matilde Díaz, entre otras autoridades civiles y militares. El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró oficialmente que el 4 de diciembre, de aquí a la posteridad, sería el Día de la Bandera de Andalucía. Una jornada para afianzar y proclamar de modo solemne ese vínculo entre nuestro símbolo y lo que somos. Y con el sentido de impulsar iniciativas que contribuyan a divulgar los valores y significados que representa nuestro emblema. La delegada del Gobierno en Almería, Aránzazu Martín, ha reconocido en su intervención que, gracias a la autonomía, la comunidad andaluza ha mejorado y ha prosperado. Martín ha asegurado que “es posible hablar hoy de una Andalucía que encamina el futuro con la convicción de que podemos liderar la capacidad económica y ser motor político y económico del país, y todo eso lo podemos lograr, y no hay otra manera de hacerlo, que a través de la colaboración pública y privada”.

Martín ha reconocido que "los andaluces de hoy han perdido el miedo, se han liberado de complejos y de estereotipos, y ven en la Bandera de Andalucía un símbolo que nos une, que nos representa en lo mucho que valemos y de lo rica que es nuestra tierra". Durante su intervención la delegada del Gobierno ha destacado que "la Bandera de Andalucía aparece entre nosotros desprovista de ideología alguna, convirtiéndose en la enseña de los andaluces que trabajan duro, que se esfuerzan y que mejoran a diario, mostrándose tal y como son, a nuestra manera, con nuestra forma de vivir la vida, de sentir y de ver las cosas." Un acto en el que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido los encargados de izar la bandera de Andalucía en el patio de la Delegación del Gobierno bajo los acordes del himno andaluz, interpretado por un cuarteto de la Orquesta Ciudad de Almería.

