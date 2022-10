Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Ampliar La Junta invierte otro millón de euros en el estudio de asfaltos menos contaminantes facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Fomento evaluará la reducción de emisiones con las mezclas Masai, que ya se ha empleado en tramos autonómicos La Junta de Andalucía invertirá otro millón de euros en estudios para comprobar los efectos del uso de asfaltos menos contaminantes en las carreteras andaluzas y su repercusión con el entorno. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda da continuidad de esta manera a la experiencia piloto con la Universidad de Granada para evaluar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en tramos de la red viaria de titularidad autonómica en la que se han empleado mezclas asfálticas sostenibles (Masai). "La Revolución Verde del Gobierno andaluz también va encaminada a la búsqueda de alternativas menos contaminantes en la reparación de nuestras carreteras, cuya conservación y buen estado es determinante para la seguridad vial", ha manifestado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, que ha puesto en valor el "papel innovador" de la Universidad de Granada en este aspecto. Los Masai son mezclas bituminosas producidas a temperatura máxima de 140 grados y con características singulares, como que al menos el 20% del peso es material fresado procedente de carreteras deterioradas o el 0,5% de material reutilizado como polvo de neumáticos. Estas mezclas, desarrolladas por el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción (LabIC) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, se ha probado en los últimos años en tramos de carretera de la provincia de Granada como la A-92 a la altura del Puerto de la Mora o Guadix, en la A-4026, en Pinos Genil, en la A-4028 en Cájar o, más recientemente, en la carretera Iznalloz-Darro (A-308), donde además del asfalto sostenible se incorporaron sensores para medir el desgaste o la temperatura del asfalto o el número de vehículos que circulan por la vía, entre otros factores. Este trabajo en la búsqueda de asfaltos más sostenibles le ha valido a Andalucía para convertirse en la única comunidad autónoma que ha obtenido fondos React-EU para actuaciones en carreteras. Con estos fondos, la Junta de Andalucía tiene previsto invertir 60 millones de euros procedentes de Europa para actuar en 160 kilómetros de la autovía A-92. De momento, ya se están ejecutando obras de refuerzo del firme con materiales Masai en uno de los tramos más deteriorados y con mayor volumen de coches de la autovía: 14 kilómetros en el acceso a Sevilla hasta Alcalá de Guadaíra. Este estudio analizará el comportamiento de estas mezclas en su ciclo de vida y la comprobación de la mejora medioambiental que supone su fabricación y uso. Con esta experiencia piloto trabaja en la linea de mostrar las ventajas de la aplicación de estos pavimentos innovadores en toda la red autonómica, incluidas la de mayor rango y tráfico, lo que puede redundar en el ahorro de combustible, la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero a la atmósfera. Unas mezclas que, además mejoran la regularidad superficial y el tratamiento adecuado de la textura superficial de los pavimentos, lo que implica una reducción de emisiones de CO2. La ejecución de estos tramos y su investigación será financiado con el Fondo europeo para la Recuperación, para la Cohesión y los Territorios de Europa (React-EU), orientado a redirigir esfuerzos hacia una transición baja en carbono, aumentar el uso y la producción de las energías renovables y favorecer la eficiencia energética. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.