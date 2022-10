Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Ampliar Consumo activa inspecciones para vigilar si los servicios bancarios incluyen cláusulas abusivas facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña de control, de nivel autonómico, se realiza sobre contratos de cuenta corriente y de ahorro, así como tarjetas de débito y de crédito La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía desarrolla, en el marco de sus Campañas de Control de Servicios, la campaña de inspección a nivel autonómico en el sector bancario-financiero dirigida a comprobar que los contratos de cuenta corriente y de ahorro, así como de tarjetas de débito y crédito, no incluyen cláusulas abusivas. La campaña, que abarca la revisión de ocho contratos bancarios de ocho entidades financieras, tiene como objetivo vigilar la adecuación del sector a la normativa vigente, y las actuaciones comprenden el control de la publicidad y los contratos de prestación de servicios bancarios, así como se incidirá en comprobar que dichos contratos no incorporen cláusulas abusivas. Las actuaciones tendrán como referencia normativa los artículos 85 al 90 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, donde se encuentra el listado de cláusulas abusivas que no pueden utilizarse en los contratos con personas consumidoras, y la Ley 3/1991, de 10 de enero, que es la normativa vigente respecto a Competencia Desleal, además de las conclusiones reflejadas en sentencias judiciales que han declarado determinadas cláusulas como abusivas. La Inspección de Consumo comprobará que en la publicidad del sector bancario-financiero no se hayan usado prácticas comerciales desleales con las personas consumidoras y usuarias, o que dichos contratos cumplan con requisitos como la concreción, claridad y sencillez en la redacción, o la accesibilidad y la legibilidad. En cuanto a las cláusulas abusivas, se vigilarán aspectos como: cargos a las personas consumidoras y usuarias de todos los gastos derivados de un hipotético procedimiento judicial; exenciones de responsabilidad de la entidad; modificaciones de las condiciones generales del contrato de servicios; o cláusulas abusivas relativas a intereses de demora. Consumo Responde Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo [email protected]; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde). También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

