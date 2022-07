Provincia La Junta pone en marcha la cuarta edición del Programa Estival de Transporte al Litoral jueves 30 de junio de 2022 , 18:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La medida mejorará la conexión de municipios del interior con las playas de Almería y el levante almeriense a través de cinco rutas La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Movilidad y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, pone en marcha durante los meses de julio y agosto el cuarto Programa Estival de Transporte al Litoral. Se trata de una iniciativa que busca mejorar la conexión con las playas de nuestro territorio y luchar contra el aislamiento de algunos pequeños municipios alejados de la costa, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del interior y fomentar el uso del transporte público reduciendo la dependencia del vehículo privado. Así se ha plasmado en el acto de presentación realizado esta mañana en la Delegación del Gobierno y al que han asistido la delegada Territorial de Fomento, Eloísa Cabrera y el director gerente del Consorcio de Transporte, Luis Miguel Carmona y representantes de algunas de las concesionarias participantes en el programa como ALSA, Frahemar,R. del Pino y Autocares Baraza. La delegada territorial ha destacado “la apuesta de la Consejería de Fomento por el transporte público, ecológico y sostenible, una de las prioridades de este Gobierno andaluz dentro de la llamada Revolución Verde”. También ha puesto en valor que “esta cuarta edición dé comienzo el día 1 de julio y que abarque dos meses hasta el 31 de agosto”. El gerente del Consorcio de Transporte, Luis Miguel Carmona, ha resaltado “el esfuerzo que está realizando la Consorcio por conectar los municipios del interior del área metropolitana con las playas durante un verano”. Asimismo, ha querido dar la gracias tanto a los operadores de transporte que participan en este cuarto programa estival como a los consistorios que se han implicado en el mismo. Carmona ha hecho hincapié en el consistorio de Almería, que les permite utilizar la parada del Auditorio Maestro Padilla como punto de llegada y partida de estas rutas. El gerente del Consorcio asegura que “estas líneas metropolitanas tienen como objetivo acercar los municipios del interior a las playas de la capital”. Cinco rutas El Consorcio de Transporte de Almería continúa con las tres rutas que tenía en marcha y que conectan los municipios de las comarcas del Bajo Andarax y del Bajo Almanzora con algunas de las playas de mayor atractivo de la provincia. De esta forma, en el área metropolitana continúa con sus tres rutas que conectarán los municipios de Santa Fe de Móndujar, Gádor, Rioja, Benahadux, Huércal de Almería, Viator y Pechina con las playas de Almería capital. Unas rutas que prevén dos expediciones de ida y dos de vuelta los fines de semana. Desde la Delegación de Fomento son dos las rutas que se gestionan en este programa. Se va a reforzar la línea 3 del contrato VJA-031, operado por Autocares Baraza SL, que comunica Villaricos con Carboneras, mejorando el servicio dado que va a llegar hasta la Playa de los Muertos. Una actuación que se inicia en Villaricos, realiza parada en Palomares, en Vera- Playa, en Garrucha y en Mojácar, dando cobertura a una población de 57.638 a lo largo de los 55 kilómetros que abarca. De esta forma, a través de este programa, se van a realizar al día una expedición de ida y vuelta diaria. La segunda ruta consiste en reforzar la línea 9 del contrato VJA-031, operado también por Autocares Baraza S.L, que comunica Huércal- Overa con Pulpí y San Juan de los Terreros, realizando dos expediciones de ida y vuelta diarias. Este itinerario tiene 35 kilómetros de longitud y va a dar cobertura a una población de 30.086 habitantes. El total de la inversión estimada para las dos rutas que se realizan en el ámbito de la Delegación Territorial es de 28.985€ Este Programa Estival de Transporte Litoral, que también se va a poner en marcha en otras provincias de Andalucía, tiene previsto dar servicio a una población que suma casi 190.000 personas y viene a sumarse a otros servicios ya existentes como son los ofrecidos por aquellas líneas del Consorcio que unen los diferentes núcleos metropolitanos con las playas de Balerma, Balanegra, Roquetas de Mar, Cabo de Gata o el próximo servicio de lanzaderas a las playas de San José en Níjar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.