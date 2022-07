El IAJ informa de sus servicios a los jóvenes de la Asociación Marroquí por la Integración de Inmigrantes

Almería El IAJ informa de sus servicios a los j óvenes de la Asociación Marroquí por la Integración de Inmigrantes jueves 30 de junio de 2022 , 18:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha recibido la visita de jóvenes miembros y personas voluntarias de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, en el marco de su proyecto ‘Convive en Almería’. La asesora provincial de programa del IAJ, Rosa Maldonado, les ha explicado los diversos programas y actividades del instituto que apoyan la formación, el emprendimiento, la empleabilidad y la participación social de la juventud, y ha puesto a disposición estos servicios a estos jóvenes, que proceden de distintos puntos de la geografía andaluza y que han mostrado un alto interés en los mismos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

