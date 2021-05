Almería La Junta reconoce a los profesionales confinados durante 45 días en la Residencia de Gravemente Afectados martes 25 de mayo de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La delegada del Gobierno andaluz y el delegado de Igualdad y Políticas Sociales han visitado las instalaciones del centro de la FAAM que vuelve a abrir sus puertas tras 14 meses de pandemia





Un total de 17 trabajadores de la Residencia de Gravemente Afectados de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, FAAM, han sido reconocidos por la Junta de Andalucía con la entrega de un diploma tras haberse encerrado con los residentes de este centro durante un total de 45 días para evitar que el virus entrara dentro de la residencia. En el acto han participado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, y el presidente de FAAM, Valentín Sola.



Torregrosa ha asegurado que se trata de un acto de reconocimiento a un grupo de 17 profesionales sociosanitarios que “en plena pandemia se encerraron durante 45 días para proteger a los residentes del Covid-19”. Ha añadido que “desde el Gobierno andaluz hemos querido tener este gesto con los trabajadores que decidieron abandonarlo todo por proteger y cuidar a los 20 residentes de este centro que necesitaban de sus cuidados”. Este mes de mayo se ha cumplido un año de ese encierro “motivo por el que les agradecemos haber sido un ejemplo con la entrega de un diploma de reconocimiento”.



Para finalizar la delegada ha señalado que “se trata de un acto en el que hemos querido hablar de esperanza cuando gracias a la vacunación podemos ir poco a poco ganando la batalla al virus, siempre manteniendo aún medidas de prevención”. Así, Torregrosa ha asegurado que a fecha de hoy ya tenemos 106.409 personas vacunadas con la pauta completa en la provincia de Almería.



Por su parte, el presidente de FAAM ha explicado que “los profesionales decidieron confinarse para dos semanas y finalmente estuvieron cuarenta y cinco días. Dejaron atrás sus vidas y dieron prioridad a su trabajo y a la vida de personas con gran discapacidad física, y ésto jamás lo vamos a olvidar”. Sola les ha vuelto a agradecer su labor durante la entrega de las distinciones en el acto desarrollado en el salón de actos del centro.



Además, María José Rodríguez, una de las profesionales que hoy recibido este reconocimiento, ha asegurado que “teníamos que protegerlos, éste fue el denominador común que nos hizo volcarnos con ellos y decidir que permanecer allí sin salir, sería la mejor opción para todos”.



Al acto, han asistido además la directora Gerente de FAAM, Isabel Valdés y la Directora de la Residencia, Amparo Lloret. Se trata del primer acto institucional que se desarrolla en estas instalaciones tras 14 meses. Tras la entrega de las distinciones han tenido la oportunidad de recorrer las instalaciones del complejo residencial que en la actualidad atiende a 26 personas con gran discapacidad física en residencia y 30 en unidad de día. Usuarios todos ellos atendidos por un equipo interdiciplinar de 61 profesionales de ámbitos como la fisioterapia, enfermería, psicología, nutricionistas, transporte adaptado, auxiliares o logopedia.

