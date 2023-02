Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Junta refuerza la marca Andalucía en el mercado multilateral sábado 18 de febrero de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La nueva convocatoria para inscribirse en la 14º edición del Club Multilateral de Andalucía está abierta para las empresas andaluzas hasta el próximo 21 de febrero La Junta de Andalucía ha organizado un encuentro con empresas ancla españolas del mercado multilateral con el objetivo de reforzar la posición de las firmas andaluzas ante las licitaciones internacionales. La cita, que ha tenido lugar el día 14 de febrero en la sede de Extenda-Andalucía Exportación e Inversiones Extranjera, en Sevilla, ha contado con la presencia de 15 de las 22 compañías andaluzas que forman parte actualmente del Club Multilateral. Este encuentro se enmarca dentro del programa de acciones para las firmas integrantes del Club Multilateral, un programa de Extenda, entidad dependiente de TRADE, cuya convocatoria de participación para acoger empresas está abierta hasta el próximo 21 de febrero. El objetivo de este programa es impulsar la participación de las compañías andaluzas en proyectos o licitaciones internacionales financiadas a través de instituciones multilaterales o bilaterales, un mercado que mueve anualmente más de 200.000 millones de dólares en todo el mundo. En esta sesión, que ha servido para cerrar la 13º edición de 2022 se ha contado con la experiencia internacional de las empresas ancla de reconocido prestigio en el marco de las licitaciones multilaterales Eptisa (Madrid), DT Global (Madrid) y Aesa Agriconsulting Europe (Bruselas). Tras el desarrollo de las distintas ponencias, las empresas andaluzas tuvieron la posibilidad de celebrar un total de 22 reuniones B2B con los invitados expertos en el sector, con el fin de trasladar sus principales intereses a la hora de abordar este tipo de proyectos. Más de una quincena de las 22 empresas del Club Multilateral participaron en las jornadas. La edición de 2022 del Club ha estado compuesta por empresas de Sevilla (AGQ Labs International, Boleo Global, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Evenor-Tech, Forwit Soluciones y Estrategias, Ghenova Ingeniería, Guadaltel, Inerco, Management & Research, SAMU, Taso Desarrollos, Tepro Consultores Agrícolas y Consultores de Ingeniería UG21). Otras empresas de Málaga (Cedecom, Arksur Planning, Bioazul, Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación e IMCW Europe). De Granada procede una firma (Anotec Engineering); una empresa proviene de Córdoba (Genaq Technologies); otra de Cádiz (Intelligent Information Technologies); y una más de la provincia de Almería (Hispatec). La organización de esta acción por parte de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Próximamente, una nueva edición Extenda ha abierto una nueva convocatoria para acceder a la próxima edición del Club Multilateral, que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de febrero, para acciones que se desarrollarán entre el 1 de marzo del presente año y hasta el 31 de diciembre de 2023. Las labores del club se centran en incrementar la penetración de la oferta andaluza en los mercados IFID, como una forma efectiva de internacionalización, así como fomentar la cooperación empresarial de las empresas andaluzas con alguna experiencia previa en proyectos multilaterales. Además, el club se constituye como un foro de encuentro en el que sus miembros comparten contactos, experiencias y oportunidades de colaboración, generándose sinergias entre ellos que les ayuden a poner en marcha proyectos conjuntos, dentro y fuera de España. Y para ello, además, se marca como otro de sus objetivos la divulgación de los logros de las empresas andaluzas en estos exigentes mercados con el fin de favorecer nuevas posibilidades de negocio. Las empresas andaluzas con mayor proyección dentro del mercado multilateral son aquellas cuyo ámbito de actividad está dirigido a proyectos de construcción, ingeniería, consultoría, agricultura y desarrollo rural, formación, TIC, agua, energía o medio ambiente. También pueden encontrar opciones de negocio aquellas que sean capaces de poner en marcha proyectos sobre comunicación, desarrollo económico, educación, salud, ayuda humanitaria, administración pública, investigación y ciencia, servicios sociales, comercio e industria, transporte y desarrollo urbano. Nuevas acciones del Club: 2023 Las empresas andaluzas que formen parte del Club Multilateral podrán participar en otras acciones de interés en 2023 como unas jornadas junto al ICEX sobre las Naciones Unida en Roma en el mes de marzo. Asimismo, el Club Multilateral de Andalucía ofrece una serie de herramientas y actividades para ayudar a las empresas a mejorar su posicionamiento e incrementar su participación efectiva en los proyectos financiados por las instituciones financieras multilaterales. Los sectores de actuación de las empresas del Club Multilateral son los correspondientes a los proyectos financiados por instituciones multilaterales o bilaterales de ayuda al desarrollo como los bancos de desarrollo (Grupo del Banco Mundial, BID, BAfD, BAD, BERD, etc.); organismos y agencias del sistema de Naciones Unidas; cooperación de la UE; o agencias nacionales de cooperación bilateral. El Club Multilateral ofrece una red de networking para dar a conocer oportunidades y temas de actualidad vinculados al sector multilateral; la promoción a través del portal el Club en la página web de Extenda (www.extenda.es/club-multilateral); y herramientas de inteligencia de negocio para compartir oportunidades de negocio. 