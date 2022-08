Almería Ampliar La Junta refuerza los servicios de 14 pueblos al duplicar su población en verano viernes 19 de agosto de 2022 , 13:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Administración Local ha destinado este año más de 192.500 euros a localidades almerienses para contratar socorristas, aumentar la plantilla de limpieza o vigilancia Un total de 14 municipios almerienses se han beneficiado este año de las ayudas desplegadas por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para reforzar servicios públicos de su competencia ante aumentos estacionales de población, un fenómeno que gracias al turismo afecta en verano a casi la mitad de la provincia. En concreto, los municipios beneficiados este año por estas subvenciones son: Suflí, Santa Fe de Mondujar, Tíjola, Enix, Benizalón, Oria, Líjar, Canjayar, Armuña, Sierro, Ohanes, Carboneras, Alcolea, Arboleas, María. En total, han recibido 192.565 euros. Estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y la cuantía máxima para cada municipio es de 15.000 euros (más IVA) para contratos menores de personal, maquinaria, equipos o empresas externas que presten servicios de competencia municipal tales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, la poda y otros trabajos medioambientales, el suministro de agua potable o la vigilancia y seguridad. Pueden solicitarlas todos los municipios andaluces no enclavados en el régimen de gran población (capitales de provincia, grandes ciudades de más de 250.000 habitantes y localidades de más de 75.000 vecinos que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales). Así, ayuntamientos como el de Enix, que según los últimos datos del INE ha recibido desde junio más visitantes de los 540 habitantes empadronados durante el año, han destinado estos recursos a contratar los servicios de socorrismo y limpieza de sus piscinas municipales para la puesta a punto de unas instalaciones destinadas al disfrute de vecinos y veraneantes. En el caso del municipio costero de Carboneras, que en verano ve incrementada su población en un 50%, solicitó esta ayuda para habilitar en la playa del Lancón una pérgola accesible que ofrece una zona de sombra especialmente habilitada para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la playa. El objetivo de esta línea de subvenciones es prestar un apoyo financiero a las entidades locales que cuentan con presupuestos limitados para hacer frente a la prestación de servicios ante circunstancias excepcionales o cuando ven duplicada su población en determinadas épocas del año. Los mayores aumentos de población en verano en la provincia almeriense se dan en el litoral si bien el auge del turismo rural tras la pandemia ha hecho que también crezca el número de personas a las que los ayuntamientos deben dar servicios en los municipios de interior. La disposición de fondos de la Junta para colaborar con las entidades locales con el fin de que puedan garantizar dichos servicios es fundamental ya que los presupuestos municipales son limitados. Es un ejemplo de la vocación municipalista del Gobierno andaluz y del compromiso del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, con los alcaldes y alcaldesas andaluces desde la cooperación y la lealtad institucional en beneficio de la ciudadanía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

