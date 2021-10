La Junta se compromete a estudiar un tren de cercanías con el Poniente

domingo 03 de octubre de 2021

La consejera recuerda el del Bajo Andarax fue remitido al Gobierno central en al menos dos ocasiones pero no ha habido respuesta

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, ha anunciado que la Junta de Andalucía se “compromete” a estudiar la viabilidad de un tren de cercanías entre la capital almeriense y el Poniente.

Carazo ha querido dejar claro a preguntas del parlamentario Diego Crespo, vinculado a Adelante Andalucía, que la Junta se compromete a hacerlo “ya que no lo hace el competente, que es el Gobierno de España”, aunque esta opción no forma parte de ninguna planificación actual. Detalló de nuevo Carazo que ya se ha remitido varias veces al Gobierno central el estudio de viabilidad del cercanías del Bajo Andarax que encargó la Junta de Andalucía, pero que no ha habido ningunaa respuesta.

Como Crespo retó a la consejera a que dijera si prefería el tercer carril de la A7 o un cercanías con el Poniente, ella fue clara al responder que era partidaria de “más ferrocarril y más cercanías en toda Andalucía”, si bien llamó la atención sobre que no es competencia autonómica, y que en todo caso, es partidaria de la buena gestión. Añadió la consejera que “las Comunidades están en pie de guerra” por la mala gestión del Gobierno central, y apuntó el caso de Málaga, donde el Ejecutivo central ha suprimido media docena de trenes de cercanías.