Deportes La Liga Edúcate en el Deporte (LED) enfrenta equipos granadinos y almerienses domingo 20 de marzo de 2022 , 17:49h Concluye la fase provincial de esta liga deportiva de voleibol, baloncesto, fútbol sala y balonmano Escolares de toda la provincia han participado en la Liga Edúcate en el Deporte (LED) de Andalucía para fomentar la práctica deportiva en adolescentes, y formarse en hábitos saludables y valores deportivos, gracias a una iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, anunció el pasado 3 de noviembre los pasos que se iban a dar en Almería para poder sumarse al proyecto andaluz, cuyo objetivo era evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animando a los escolares a que hicieran deporte de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta la edad adulta. Acaba de concluir la fase regular provincial que ha tenido como ganadores en la modalidad de Voleibol Masculina al CDP Virgen del Mar y en la Femenina al CDP Al-Bayyana; en Baloncesto 3x3 Masculino, el IES Cura Valera y en Femenino el IES Manuel Góngora; en Fútbol-Sala Masculino, el IES Cura Valera y en Femenina el IES Velad Al Hamar. En Balonmano ya se ha celebrado la fase de cruces contra la provincia de Granada, clasificándose para la fase final andaluza el equipo femenino y masculino del IES Juan Goytisolo. Con respecto a la liga LED, el delegado ha insistido "en la importancia que supone este programa para "incentivar la práctica deportiva en edad adolescente, porque muchos suelen abandonarlo y, además se trabajan las competencias relacionadas con la salud y con el bienestar emocional de nuestro alumnado". Liga Edúcate en el Deporte (LED) La Liga LED está dirigida al alumnado de 1º y 2º (nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009), e Educación Secundaria Obligatoria. En total, en Almería, en la primera fase, han participado 27 centros almerienses en las distintas competiciones de voleibol, Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano. La Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía comunicará a los centros educativos los equipos seleccionados y facilitará sus datos a las federaciones deportivas andaluzas colaboradoras. Serán las federaciones las que se pondrán en contacto con los centros para completar el proceso de inscripción online en el período establecido y requerir la documentación necesaria. La organización llevará a cabo la planificación, gestión material y financiación de los desplazamientos de los equipos en la Fase de Cuartos de Final, así como de los desplazamientos, el alojamiento y la manutención de los equipos participantes en la Final Four. En la fase regular de la competición la organización podrá llevar a cabo la planificación, gestión material y financiación de los desplazamientos de los equipos mediante el diseño de rutas de recogida de varios equipos en diferentes puntos geográficos, para aquellos equipos que justifiquen su necesidad. La Liga LED incluye las modalidades femenina y masculina de fútbol sala, baloncesto 3x3, balonmano y voleibol, pudiéndose inscribir un máximo de 8 equipos por centro. La organización de las competiciones se coordinará con las federaciones andaluzas de voleibol, balonmano, baloncesto y fútbol. La primera fase de la competición se ha organizado como una liga regular provincial compuesta por nueve jornadas, que comenzará el 19 de enero. Los partidos se jugarán los miércoles de 16.00 a 20.00 horas. Los primeros clasificados de cada provincia en la fase regular participarán en los cuartos de final, los días 25, 26 y 27 de marzo de marzo. Finalmente, 64 equipos llegarán a la Final Four, del 11 al 13 de abril, en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga.

