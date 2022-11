Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar “La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia” viernes 25 de noviembre de 2022 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos mujeres de diferentes edades y el subdelegado del Gobierno en Almería leen la Declaración Institucional por el Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer aprobada en Consejo de Ministros Más de medio centenar de personas, entre ellas las principales autoridades de la provincia, han asistido hoy en la Subdelegación del Gobierno a la lectura de la Declaración Institucional por el 25N aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros. El acto ha estado presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. El texto del 25N se ha leído a tres voces, las de dos mujeres de distintas edades y la del subdelegado porque, como ha señalado al inicio del acto la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Subdelegación, Raquel Contreras, “la violencia machista nos interpela a toda la sociedad”. “La violencia machista vulnera el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia”, ha señalado Rosa María Casquet, alumna de Fotografía de la Escuela de Artes Carlos Pérez Siquier, una de las lectoras de la Declaración Institucional. El texto hace hincapié en el punto de inflexión que ha supuesto la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Igualmente, relata la mejora del acceso de las mujeres a la justicia con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo principal es asegurar un nivel de calidad que garantice el derecho a la defensa. “Los profesionales de la Abogacía y Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no pueden contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral la libertad o indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer”, ha relatado Laura Negrillo, otra de las lectoras del manifiesto del 25N. Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que ha leído la parte final de la Declaración Institucional ha concluido señalando que “la lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que el Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están entre nosotras y nosotros y a sus familias, así como a todas las supervivientes”. Los nombres de las víctimas Tras la lectura de la Declaración Institucional por el 25N, Martín Fernández ha procedido a nombrar a cada una de las 38 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año: Sara; Mónica; Claudia Abigail; Mercedes, Lobna; María Isabel; María de los Ángeles; Ivet; Victoria Cristina; Teodora; África, Nataliya; Ouardia; Clotilde; Florina Zina; Maite; Eva; Luisa María; Diolimar Noemí; Amparo; Gema; Virginia; Mari Nieves; Cristina Teresa; María Trinidad; Abigail; María del Carmen; Eva María; María del Carmen; Anna; María Luisa; Debora; Raquel; Esther; Adoración; Imane; Lesley e Irina. Posteriormente, se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de todas ellas. Desde el año 2003, fecha en la que se empezaron a registrar los asesinatos machistas, 1.171 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, 37 de ellas en Almería. La última fue Maite, vecina de Tíjola, asesinada por su marido el pasado mes de mayo. Igualmente, desde 2013 (año desde el que se cuantifica el número de víctimas de la violencia vicaria) han sido asesinados por sus progenitores 48 niñas y niños en nuestro país, dos de ellos en Almería. Por otra parte, el Ministerio de Igualdad ha incorporado por primera vez al contador de la violencia machista los feminicidios cometidos fuera de las parejas o ex parejas, con el registro de 19 asesinatos de mujeres a manos de sus padres, hijos, vecinos o compañeros de piso o conocidos. El grueso de estos asesinatos se ha cometido en la franja de edad que va de los 61 a los 70 años. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

