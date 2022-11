Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Una app usa big data para hacer turismo por Almería viernes 25 de noviembre de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adjudica la contratación de los servicios para el desarrollo, implantación y gestión completa de un sistema inteligente de rutas y agendas para la ciudad de Almería La apuesta municipal por la implantación y uso de nuevas tecnologías en la gestión municipal ha dado hoy un paso más con la adjudicación, en Junta de Gobierno Local, a la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U. por importe de 25.288,76 euros, los servicios para el desarrollo, implantación y gestión completa de un sistema inteligente de rutas y agendas para la ciudad de Almería. Se trata de otro de los proyectos incluidos en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, dentro de la línea estratégica 4 dirigida a asegurar un turismo sostenible y accesible, con la que el Ayuntamiento pretende seguir avanzando en la “modernización de los servicios que ofrece a nivel turístico, apoyándose en el desarrollo de nuevas tecnologías”, ha referido el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Carlos Sánchez, explicando que este contrato prevé la creación de una plataforma, disponible para dispositivos móviles, diseñada especialmente para ofrecer al usuario, a los viajeros, al turista, una lista amplia y diversa con planes, actividades o lugares de la ciudad que puedan visitar. “Este contrato nos permitirá diseñar un sistema de inteligencia artificial con técnicas de Big Data y Machine Learning para recopilar, clasificar, monitorizar, enriquecer, traducir y geolocalizar eficientemente lo que está ocurriendo en la ciudad con respeto a turismo, cultura, comercio y gastronomía: agenda de eventos (conciertos, cultura, deportes, congresos, etc.), puntos de interés (museos, sitios representativos) restaurantes y otras capas de contenido propio de la ciudad (acuerdos con terceros, proveedores de actividades locales, rent a cars, etc.)”, ha enumerado el portavoz adjunto. De una manera muy sencilla esta aplicación móvil, en varios idiomas (inglés, alemán y francés), recomendará a los turistas una pre-selección de los sitios que más le van a gustar, personalizados en función de sus gustos y necesidades, y según la duración del viaje, tarifas, accesibilidad o transporte, para ofrecerles lo mejor de la ciudad. Desarrollado este sistema permitirá al usuario: · Gestionar catálogos de rutas predefinidas agrupadas por tipologías · Incluir información descriptiva para cada ruta, georreferenciada, con una breve descripción de la misma, con información multimedia… · Identificar los Puntos de Interés Turístico de la ruta, así como información descriptiva de los mismos. · Incluir información y enlaces sobre servicios de interés cercanos a la ruta, tales como alojamientos, restaurantes, etc. · Identificar el itinerario/recorrido de la ruta. · El seguimiento GPS de la ruta, permitiendo su guardado · Permitirá la creación de rutas inteligentes según los gustos y necesidades de cada usuario, pudiendo así el usuario localizar: - Puntos relacionados con sus preferencias y también sus necesidades - Crearse un plan automáticamente y a medida, momento y circunstancia - Definir su origen y destino, dejarlo abierto o que el origen sea su localización - Definir la duración prevista, desde unas horas a días y que se generen planes distintos personalizados para cada día. Plan Sostenibilidad Turística A propuesta del Área de Presidencia, Planificación y Función Pública, se ha elevado a la Junta de Gobierno para su aprobación la reformulación de la propuesta inicial del Ayuntamiento de Almería denominada ‘Plan de Sostenibilidad Turística del Destino de Almería. Cabo de Gata: Paraíso de Turismo Activo (PSTD)’ y su integración en la participación de la convocatoria extraordinaria 2022 de Planes de Sostenibilidad en Destinos Turísticos, adaptando la solicitud municipal de subvención de proyectos al informe requerido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. El presupuesto total estimado de la propuesta que va a presentar en su reformulación el Ayuntamiento de Almería asciende a la cantidad de 3.000.000,00 euros para proyectos e intervenciones, 15 en total, subvencionables al cien por cien, y centrados en el destino turístico Cabo de Gata y El Toyo, y que fueron presentados a esta convocatoria en sus cuatro ejes de actuación (transición verde y sostenible, mejora eficiencia energética, transición digital y competitividad). Entre los proyectos subvencionables presentados a esta convocatoria, pendiente de resolución, se incluyen la rehabilitación sostenible del Pabellón Municipal de Deportes de El Toyo para su adaptación al cambio climático o la restauración ambiental del solar junto al complejo deportivo municipal, la mejora de la infraestructura ciclista y el itinerario GR-92 Costacabana-El Toyo y Cabo de Gata, la dotación de equipamiento TIC y audiovisual para el Palacio de Congresos o la construcción de la Casa Club para el campo de golf de El Toyo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

