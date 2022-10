Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La Magna llena de fervor católico las calles de Almería 12 horas seguidas domingo 30 de octubre de 2022 , 09:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una histórica procesión diez pasos convierte a la ciudad en la capital estatal cofrade Se esperaba que fuese un acontecimiento histórico y así ha sido. La Procesión Magna de este sábado ha hecho historia en la ciudad y la ha convertido en el evento religioso más importante de la última década llevando 'La Luz de Dios' a todas las calles de la ciudad con notivo del 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. Desde las cuatro y media de la tarde, las imágenes de la Pasión Almeriense realizaron sus desfiles para adentrarse en el Casco Histórico de la capital, inundando de miles y miles de personas. Borriquita,Santa Cena, Unidad, Oración, Sentencia, Merced, Pasión, Buena Muerte, Soledad y Resucitado han desfilado, en ese orden, por la Carrera Oficial. Un recorrido que, con motivo de esta extraordinaria procesión, se ha ampliado hasta las calles Navarro Rodrigo y Ricardos. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presenciado esta Procesión Magna como una almeriense más y ha mostrado su satisfacción porque "la procesión ha cumplido, con creces, las expectativas que tenía. Almería ha demostrado que está preparada para ser, como hoy ha sucedido, en la capital nacional cofrade" y ha puesto de relieve "la proyección que para la ciudad y la provincia ha tenido este evento que ha suscitado el interés de cofrades de toda España, además del impulso para la economía local en unos tiempos difíciles". Y es que durante casi doce horas, almerienses y visitantes llegados de Andalucía y de distintos puntos de la geografía nacional, como Galicia, Asturas o Castilla León, han podido disfrutar del patrimonio de la ciudad y de su imaginería, con obras de escultores tan prestigiosos como Dubé de Luque, Álvarez Duarte, Navarro Arteaga e incluso el Premio La Hornacina del año 2020, el Señor de la Vida de José María Leal. Además, la Patrona de la ciudad, la Virgen dle Mar, ha presidido un altar en su Santuario mientras que Jesucristo Resucitado, titular de la Agrupación de Hermandades, también ha presidido un altar frente al Palacio Episcopal. Ambas tallas han sido testigo del discurrir de los diez pasos de esta Magna 'Lumen Dei in Aeternum'. El dispositivo de seguridad, con más de 200 efectivos, ha velado en todo momento por el correcto transcurso de esta procesión, así como el efectivo de limpieza que ha sido reforzado tanto en días previos como este mismo sábado para que la ciudad luzca reluciente. Resto de actos Mañana domingo se celebrará la Misa de Acción de Gracias en la Catedral de la Encarnación. Esta será presidida por el obispo, Antonio Gómez Cantero, dando comienzo a las 11:30 horas. Por la tarde serán los traslados de la Virgen de Los Ángeles, la Virgen de Gracia y Amparo y la Hermandad de las Angustias desde la Catedral y Compañía de María, respectivamente, hasta sus sedes canónicas. El lunes 31, entre tanto, será la clausura de la Exposición ‘Signum Fidei’ que, desde el pasado 8 de octubre se ha podido contemplar en la Catedral con la participación de 17 hermandades. El día 1 será el traslado del Cristo de la Caridad hasta la Iglesia de Santa Teresa y el traslado del Cristo de la Escucha, por el comienzo de las Misiones, hasta el Santuario de la Virgen del Mar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

