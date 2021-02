Almería La Mancomunidad del Bajo Andarax apoya implantar el tren de cercanías jueves 18 de febrero de 2021 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Reunión telemática de la Junta Gestora con la Comisión Permanente de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería





La Junta Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax ha mantenido una reunión telemática con la Comisión Permanente de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería para analizar el estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un servicio de ferrocarril de cercanías en la comarca.



La Junta Gestora presentará una moción en el próximo pleno de la Mancomunidad para plasmar el apoyo de todos sus miembros a la Mesa del Ferrocarril, estando previsto que se haga lo mismo en los próximos plenos municipales de los siete ayuntamientos de la comarca.



La presidenta de la Mancomunidad, Ángeles Castillo, ha mostrado su total respaldo a la implantación del tren de cercanías en el Bajo Andarax. “Solo tendría beneficios para la comarca al potenciar y facilitar la movilidad hacia la capital, contribuyendo con ello al desarrollo económico y a reducir la contaminación en nuestro entorno”.





Alternativa 2

La Comisión Permanente de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería se decanta por la alternativa 2, que no solo contempla la rehabilitación de las estaciones actuales fuera de servicio (Huércal y Benahadux) como figura en la alternativa 1, sino además la construcción de cuatro nuevas estaciones, tres en el término municipal de Almería y una en Huércal de Almería, junto a los barrios de La Fuensanta y Villa Inés. Estación que sería en superficie, con las correspondientes vías de apartado, para compatibilizar el paso de trenes en ambos sentidos y distintos servicios de pasajeros y mercancías. En opinión de Castillo, “la construcción de diversos apeaderos supondría una reactivación económica importante que mejoraría la accesibilidad de los ciudadanos y la regeneración de espacios urbanos”.



El servicio de ferrocarril de cercanías en el ámbito metropolitano de Almería se implantaría sobre la línea ferroviaria 410 de ADIF Linares-Baeza-Almería y se establecería entre la estación intermodal de Almería y la estación de Santa Fe-Alhama, con una longitud de 20,9 kilómetros y 30 minutos de recorrido, con tres estaciones intermedias en los municipios de Huércal de Almería, Benahadux y Gádor.



El plan de explotación de la alternativa 2 contempla dos unidades de tren (frente a una unidad en la alternativa 1) que servirían la relación Almería-Huércal con una frecuencia de media hora y de 45 minutos la relación Almería-Santa Fe-Alhama. La Mesa del Ferrocarril de Almería reivindica la alternativa 2 como la más viable, “aunque dicha viabilidad está condicionada a garantizar un alto grado de intermodalidad con el sistema de movilidad de ámbito, así como a la consecución de ahorros de tiempo de viaje respecto de los desplazamientos en una red viaria cada vez más congestionada”.



El estudio de demanda captable se ha realizado a partir de las matrices origen/destino determinadas en el Plan de Transporte Metropolitano de Almería, actualmente en redacción, y la aplicación del modelo de reparto modal calibrado en el estudio sobre servicios de corta-media distancia en Andalucía, ambos de la Junta. Los resultados suponen una captación en el año 2023 de 250.000 viajes/año en la alternativa 1, y de 1.444.000 viajes/año en la alternativa 2, cifra muy superior debido al establecimiento de nuevas estaciones en ámbitos de mayor peso poblacional y de actividad económica que en la alternativa 1. La inversión necesaria se cifra en 12 millones de euros frente a los 2,1 millones de euros de la alternativa 1.

