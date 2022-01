Almería La maternidad se reduce a la mitad en Almería entre las madres de 30 a 34 años lunes 17 de enero de 2022 , 18:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En 2021 se reducen los nacimientos en Almería con respecto al 2020 Andalucía presenta una reducción considerable de nacimientos durante el año 2021. En concreto, Almería registra en este año 3.595 nacimientos menos que en 2020. La comunidad andaluza muestra un total de 30.587 nacimientos en 2021 frente a los 63.849 que se registraron en el año 2020. Además, durante el primer semestre de 2021 hubo más defunciones que nacimientos, por lo que esto provocó la disminución de la población andaluza en 10.169 personas, un 0'02% a pesar de registrar un saldo migratorio positivo. Según las Estadísticas del Movimiento Natural de Población, durante el segundo trimestre del año 2021 también se produjeron más defunciones que nacimientos, 17.516 frente a los 15.644 nacimientos. Estas cifras respecto al año 2020 suponen una reducción del 0’3% en nacimientos y un aumento del 0’8% en fallecimientos, por lo que esta situación ha provocado que el crecimiento natural en Andalucía sea negativo. La provincia de Almería registra en 2021 un total de 3.155 nacimientos frente a los 6.750 nacimientos que se produjeron en el 2020, una reducción considerable. En cuanto a los grupos de edad, Almería refleja en todos ellos unas cifras mucho más altas en 2020 que en 2021; sólo se repite la misma cifra en ambos años en las madres menores de 15 años, que fueron un total de 2 nacimientos. Por otro lado, las cifras de nacimientos de 2020 y 2021 en las madres de entre 45 y 49 años no presenta una gran variación: 23 nacimientos frente a los 34 de 2020. Por otro lado, las cifras más altas de nacimientos se concentran en las edades de entre 25 y 34 años, sobre todo entre los 30 y 34. En Almería, se produjeron un total de 1.030 nacimientos de madres de entre 30 y 34 años de edad frente a los 2.093 que se produjeron en 2020; este intervalo de edad es el que presenta mayor diferencia entre ambos años. En comparación con otras provincias, Almería no es la provincia con mayor reducción de nacimientos desde el año 2020, ya que existen otras provincias que reflejan una mayor disminución de nacimientos en 2021. Por ejemplo, Sevilla es la provincia que registró un mayor número de nacimientos en 2020 a nivel regional, contando con 14.852. En 2021, la provincia sevillana registró un total de 7.220 nacimientos, provocando estas cifras una reducción de 7.632 habitantes menos en 2021, sin contar con las defunciones. Otra de las provincias que resalta por su llamativa reducción en comparación con el año 2020 es Málaga, la cual presentó en 2020 un total de 12.325 nacimientos frente a los 5.957 que ha registrado en 2021. Además, Málaga es similar a Almería ya que son las dos provincias que presentan mayor número de nacimientos en madres con 50 años o más, registrando en 2021 un total de 5 nacimientos la provincia almeriense y 8 la provincia malagueña. Las demás provincias que conforman el conjunto andaluz no superan los 2 nacimientos en ese intervalo de edad o incluso no presentan ninguno, como el caso de Córdoba. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

