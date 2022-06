Deportes La mayoría del fútbol sala entra en acción en las jornadas de captación del Poli Ejido martes 07 de junio de 2022 , 09:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este martes repiten en Santa María del Águilas las séniors y juveniles, con el Colegio Ciavieja esperando miércoles, jueves y viernes a los futuros cadetes, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines celestes Comienza otra semana, la primera completa de junio, en la que el Poli Ejido Club de Fútbol se mete de lleno en la preparación de la campaña 2022/23, y lo hace con la celebración de más jornadas de captación para formar parte de las bases celestes de fútbol sala, entrando también en acción las categorías masculinas. Si el pasado jueves fue el punto de partida de un posible futuro equipo sénior y juvenil femenino, este martes a las 20.30 horas de nuevo se reúnen jugadoras de dichas edades (nacidas en 2006, 2005, 2004, 2003 y años anteriores), repitiendo como sede el Pabellón Municipal de Santa María del Águila. Además, tanto el miércoles como el jueves y el viernes empiezan los entrenamientos de prueba en el Poli de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete de futsal, desarrollándose estas sesiones iniciales en las pistas polideportivas del Colegio de Educación Primaria (CEPR) Ciavieja, situado en pleno centro de la ciudad ejidense. Nuevos horarios Los interesados en participar deben acudir en los siguientes horarios: a las 18 horas los futbolistas prebenjamines (nacidos en 2015 y 2016) y benjamines (nacidos 2013 y 2014), a las 19 horas los alevines (2011 y 2012) e infantiles (nacidos en 2009 y 2010) y a las 20 horas los chicos cadetes, las infantiles (2009 y 2010) y las cadetes (2007 y 2008). Destacar que el Poli Ejido CF está recibiendo numerosos mensajes de solicitud de ingreso en los diferentes equipos, tanto de la sección fútbol como de la de fútbol sala, pudiendo contactar a través de los perfiles de redes sociales en @Poli_Ejido_CF (Twitter), @PoliEjidoCF1969 (Facebook) y @poli_ejido_cf (Instagram). Todavía hay que esperar a los siguientes días para la realización del resto de las jornadas de captación, quienes quieran apuntarse al Poli igualmente pueden ponerse en contacto con los coordinadores Jesús Vázquez y Darío Gutiérrez, en los teléfonos (llamando o enviando WhatsApp) 693819348 (fútbol) y 620906501 (fútbol sala), o en el correo electrónico [email protected] Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

