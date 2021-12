ANDALUCÍA La Mesa Apícola de Andalucía rediseñará las convocatorias de subvenciones facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las ayudas agroambientales tendrán continuidad en el próximo marco de la Política Agraria Común con un presupuesto de 6M€ El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, ha presidido la reunión telemática de la Mesa Apícola de Andalucía en la que se ha trasladado a los representantes del sector que las ayudas agroambientales tendrán continuidad en el próximo marco de la Política Agraria Común (PAC) con un presupuesto de 6 millones de euros, así como que el Plan Apícola Nacional se integra en el Plan Estratégico Nacional, aumentando su presupuesto en un 70% hasta alcanzar 3,4 millones de euros anuales. El sector, por tanto, va a contar con incentivos por valor de 9,4 millones de euros anuales. Pérez ha destacado la decisión de “crear un grupo de trabajo ad hoc para mejorar” estudiar las posibilidades de “intensificar los controles” como una medida de regulación de los mercados. En el ámbito de la comunidad autónoma es importante establecer un plan de control específico en origen y etiquetado que permita verificar la procedencia del producto, su correcta trazabilidad y que el etiquetado responda a las normas de calidad. Entre los aspectos más destacados cabe reseñar que Ifapa realizará dos ediciones anuales de cursos de incorporación de jóvenes, así como proyectos de futuro inmediato como la continuación del programa de formación especializada en el sector apícola, propuestas de actividades de investigación, transferencia de conocimiento y formación o un proyecto piloto de desarrollo de nuevas prácticas de apicultura sostenible. COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Asociación Provincial de Apicultores de Granada, la Asociación Malagueña de Apicultores y Sierras Andaluzas SCA han abordado y debatido todos los asuntos relacionados con el sector. Junto a Vicente Pérez, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible han participado la directora general de Ayudas Directas y Mercados, Consolación Vera; la directora general de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Araceli Cabello; y la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Lourdes Fuster, entre otros cargos. Recuperación económica La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible apuesta por el máximo desarrollo de la actividad apícola en el conjunto de la comunidad dentro de la estrategia de la Revolución verde emprendida por el Gobierno de Andalucía, con el objetivo de ser punta de lanza en la lucha contra el cambio climático y potenciar una reactivación económica que pivota sobre el eje de la sostenibilidad medioambiental. El sector apícola de Andalucía está compuesto por casi 4.500 explotaciones que generan una producción cercana a los 33 millones de euros anuales, y que exporta a países tan diversos como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Marruecos, Suecia o Arabia Saudí. A ello hay que añadir la existencia de un sector asociado a esta industria artesanal que está representada en Andalucía por 54 empresas dedicadas al envasado y comercialización de las producciones apícolas andaluzas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

