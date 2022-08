Provincia La mesa de trabajo por la playa de Balerma retira el recurso a los pliegos sobre el Estudio que Costas plantea para dar solución a la regresión del litoral balermero. jueves 11 de agosto de 2022 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde la Entidad han manifestado que lo hacen para no dar excusas a Costas ni a nadie de dilaciones en el procedimiento, pero plantean serias dudas sobre el resultado final de los trabajos. Tras presentar hace aproximadamente medio mes un recurso ante el Tribunal Administrativo de contratación pública, en el día de hoy y tras una reunión mantenida con el Jefe Provincial de Costas, a la que han asistido invitados por el Alcalde de El Ejido, la Mesa de Trabajo por la estabilización de la playa de Balerma ha decidido desistir del recurso presentado sobre los pliegos que sirven de base para contratar la redacción del estudio de alternativas que debería aportar soluciones que recuperen y estabilicen el litoral de la localidad ejidense. La motivación que les ha llevado a ello es clara y transparente, no quieren que este procedimiento pueda servir de baza a Costas y a cualquier otro responsable público para justificarse en no actuar o presionar a los responsables en la materia, así como ejecutar actuaciones sobre la playa de Balerma, pero no por ello dejan de tener serias y fundadas dudas en el resultado final, como explicaba José Antonio Peña, portavoz del movimiento social, “este gesto no es porque hayamos dejado de pensar lo mismo, lo que no queremos es que se utilice por los responsables públicos para excusarse en dilaciones o en no poder exigir a Costas celeridad”, algo que temen se utilice como argumento para después de tanto tiempo querer culpabilizar a un colectivo que trabaja de forma seria y sin deberse a ninguna ideología, como es la Mesa de Trabajo. En esta línea Peña ha matizado que lo que tienen claro es que el Pliego se reitera hasta la saciedad en una de las opciones, hasta 27 veces dicen recoge la opción del dragado de arena como solución posible, y sin embargo las alternativas de estabilización con obra se limita a señalarlas una vez, esto hace despertar serias dudas entre los componentes de la asociación, que después de los antecedentes que han vivido en Balerma con los anteriores estudios de 2014 y 2017, redactados con el fin de estabilizar la costa balermera y que concluyeron en echar más arena, a lo que dicen que será cuestión de poco tiempo para comprobar si esta vez la Dirección General de Costas está por actuar o por seguir con la misma línea de parchear y gastar dinero público en medidas que no son duraderas ni dan seguridad a los vecinos, a lo que José Antonio Peña señalaba “lo vamos a ver en unos meses si estábamos equivocados o no, y ojalá tengamos que decir que nos equivocamos, pero para los balermeros los anuncios de Costas tienen ya menos fiabilidad que la escritura de una choza”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

