Capital El tradicional reparto de abanicos de Feria será los días 17 y 18 de agosto en la Plaza de la Constitución jueves 11 de agosto de 2022 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con motivos similares al cartel anunciador de este año, obra de José Manuel Vela Caparrós, será en horario de 10.00 a 12.30 horas Es uno de los objetos de deseo y uno de los elementos que conforman la identidad de la Feria de Almería desde que se pusiera en marcha la tradición a comienzo de los años noventa. El tradicional reparto de abanicos de la Feria de este año será en la Plaza de la Constitución los días 17 y 18 de agosto, miércoles y jueves, en horario de 10.00 a 12.30, antesala para recibir las fiestas en honor a la Patrona la Virgen del Mar, que comenzarán oficialmente el viernes, 19 de agosto, con el pregón de Chipo Martínez, y que se prolongarán hasta el sábado, día 27. A partir del diseño del cartel anunciador ganador del certamen, obra este año del almeriense José Manuel Vela Caparrós, se han elaborado 12.500 abanicos que se repartirán este año, que volverá a ser de forma gratuita, después de que en las dos ediciones anteriores se aprovechara la ocasión para colaborar con los colectivos que estuvieron en primera línea ayudando durante las fases más complicadas y difíciles de la pandemia. José Manuel Vela es natural de Almería, cuenta con 6 títulos formativos de Grado Superior en distintas Escuelas de Artes, se ha dedicado en su vida profesional al diseño industrial y al interiorismo, ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas y ha recibido numerosos premios como el de este cartel anunciador, con un premio valorado en 3.000 euros. El autor detallaba en su presentación que “ganar este certamen era un reto que tenía pendiente, he ganado un par de carnaval, me he presentado alguna vez, y por fin ha habido éxito”. Sobre la obra, Vela detalla que “quise alejarme del concepto tradicional de mujer de feria para acercarlo a un terreno que manejo mucho, como es el de los animales y la naturaleza, las flores. Entonces recordé la Batalla de Flores y quise que tuvieran vida, que brotaran desde dentro de las letras hacia afuera, con impulso, con ganas de compartir y disfrutar la Feria”. El abanico recoge ese aire fresco del blanco y el rojo, colores almerienses, con su correspondiente guiño a la tradición histórica, con el Sol de Villalán. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.