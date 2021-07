Economía Ampliar La Mesa del Ferrocaril ve "inaguantable" la paralización de las obras del AVE miércoles 28 de julio de 2021 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La Mesa del Ferrocarril de Almería ha anunciado este miércoles nuevas movilizaciones ciudadanas ante el "escenario complicado" que deja al futuro de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana de "paralizar" las obras en el tramo que discurre entre Níjar y Río Andarax, en la provincia.



"Hasta aquí hemos llegado, porque es totalmente inaguantable", ha trasladado en declaraciones a los periodistas el presidente de la plataforma, José Carlos Tejada, quien ha lamentado que se esté "repitiendo la historia" que ya se dio con el anterior gobierno del PP.



Tejada ha hecho alusión al "modificado" al proyecto que "hizo el exministro Íñigo de la Serna con una clara intención de ahorrarse 400 millones de euros" al tiempo que ha remarcado que "ahora nos encontramos con empresas a las que se adjudica en baja temeraria y que, lógicamente, intentan obtener el beneficio industrial a través de modificados".



"Nos encontramos que el Gobierno no acepta esos modificados y, en resumen, seguimos igual que cuando se constituyó esta plataforma", ha trasladado Tejada, para quien la decisión de "parar" la ejecución de obras en "el tramo más complicado de los tres que están en marcha en la provincia", supone un "bombazo negativo".



Al hilo de esto, ha criticado que, frente a la "ilusión y esperanzas" generadas a principios de años con la consignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 de 586 millones de euros para está infraestructuras, "en julio sólo se ha ejecutado el dos por ciento; esa es la realidad".



Desde la Mesa del Ferrocaril han remarcado, asimismo, que "sea del color que sea", el Gobierno "siga sin poner el foco en una provincia que exporta 3.000 millones de toneladas anuales y que necesita que se ejecuten esas infraestructuras".



"Hay una nula voluntad política", ha concluido para añadir que la Línea de Alta Velocidad aún no tiene redactados los proyectos de los tramos Totana-Lorca y Lorca-Pulpí, en Murcia y Almería.

