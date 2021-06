Almería La Mesa del Ferrocarril acusa a Renfe de maltratar a los viajeros de Almería miércoles 09 de junio de 2021 , 16:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Varios miembros de la Comisión Permanente de la Mesa del Ferrocarril, así como los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez por el PP a la que la acompaña la Concejal de Fomento y Vivienda Ana Labella, Adriana Valverde por el PSOE, Miguel Cazorla por Ciudadanos y Carmen Mateos por Podemos, se han concentrado en la puertas de la antigua Estación de Almería, para denunciar el maltrato de Renfe viajeros al negarse a recuperar la totalidad de las circulaciones con Almería. La portavoz del PP María Vázquez, informó que hace un mes que en el Pleno del Ayuntamiento de Almería se aprobó una moción por unanimidad, que entre otras cuestiones reclamaba la recuperación de las circulaciones de trenes que Almería tenía antes de la llegada de la pandémia, sin que hayamos recibido ninguna respuesta al respecto. La Mesa del Ferrocarril lleva reclamando a Renfe desde hace meses, que recoja en su plan alternativo de transporte, la recuperación de todas las circulaciones con origen destino con Almería. Obteniendo la callada por respuesta. Por lo que opinan que Almería sigue siendo la provincia peor tratada ferroviaiamente hablando. La plataforma ciudadana hace memoria en cuanto a las circulaciones existentes con origen y destino Almería ,en periodos precovid y precorte Huercal-Almería y que eran las siguientes: Dos circulaciones diarias en Servicios Comerciales de Larga Distancia, una por la mañana y otra por la tarde en ambos sentidos, entre Almería y Madrid Chamartín

Cuatro relaciones diarias en Servicio Público de Media Distancia entre Almería- Granada y Sevilla en ambos sentidos. Informando que con motivo de las restricciones por el Covid-19 se redujeron el número de servicios a una circulación diaria por la mañana entre Almería y Madrid por sentido y en dos circulaciones entre Almería y Granada, una de las cuales conecta mediante transbordo con la ciudad de Sevilla. Opinan que si vamos camino de la normalidad, es urgente que Almería recuperé la normalidad ferroviaria y se suba de nuevo al tren. En primer lugar porque hay que garantizar la movilidad de los ciudadanos a través del tren, y en segundo lugar porque le haríamos un flaco favor al sector turístico almeriense con unas previsiones de alta ocupación para este verano, sino, garantizamos que el turismo nacional pueda llegar finalmente a través del ferrocarril. Plantean que es necesario recuperar a primeros del mes de julio la segunda conexión de la larga distancia con Madrid, con salida desde Almería y Chamartin al mediodía. Puesta en funcionamiento a primeros de julio de las cuatro conexiones que teníamos con Sevilla. Aunque actualmente no sería posible una conexión directa, lo que plantean es que se garantice 4 trenes diarios con Granada, con un transbordo a trenes Avant de solo 10 minutos, lo que reduciría los tiempos de viaje en menos de 6 horas. El tren directo con Sevilla, llegará con la entrada en funcionamiento del cambiador de ancho de vía a finales de año, pero para ello será necesario que el grupo Renfe, ponga en funcionamiento trenes hibrídos de ancho variable. Así como con Madrid a través de Antequera-Cordoba a traves de la AVV. Informando que también van a solicitar a Renfe la ampliación de nuevos destinos, que a través de Granada, una Almería con Málaga y Cordoba y que nos sirva para vertebrar el territorio andaluz a través del ferrocarril. Creen que es necesario, para recuperar la perdida del 90% de pasajeros a Sevilla y el 45% a Madrid, es necesario, la aplicación de tarifas promocionales con Madrid, y mantener el Servicio de Obligación Pública con Sevilla Finalmente informan que según sus últimas noticias, puede ser que se recuperen la circulación de trenes el próximo día 3 de julio. Esperan que sea así, ya que, han pasado ya 30 meses de transbordos, fruto del empecinamiento de no quererse construir el bypas y los 20 meses de retrasos que acumulan las obras.

