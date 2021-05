Almería La Mesa del Ferrocarril denuncia el nuevo golpe de RENFE a Almería martes 25 de mayo de 2021 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



Como un jarro de agua fría ha recibido la Mesa del Ferrocarril, el anuncio de Renfe operadora, de dejar a Almería sin la recuperación del segundo tren a Madrid. A lo que hay que sumar un nuevo retraso en la recuperación de los trenes a la Estación hasta el 2 de julio.



La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería denuncia los continuos agravios comparativos que la provincia viene soportando en sus infraestructuras ferroviarias.



La tan anunciada recuperación de las circulaciones de los trenes a Almerìa capital, después de 30 meses de obras con 20 meses de retrasos, que iba a ser para primeros de junio, se demora hasta el próximo 2 de julio, con el consiguiente trastorno que durante dos años y medio vienen soportando los viajeros.



Desde la plataforma ciudadana se había solicitado a Renfe operadora que se volvieran a recuperar los tránsitos de trenes de antes de la pandemia en su conexión con Granada-Sevilla así como con Madrid, ya que, la llegada del buen tiempo aumenta el número de usuarios, sobre todo tiendo en cuenta , que como se vaticina para el sector turístico de la provincia, el verano vendrá con un aumento considerable de reservas. Argumentándose desde la Mesa, que un gran número de turistas de interior se desplazan a través del tren, por lo que dejar sin activar la segunda circulación del Talgo, con salida al mediodía, que nos une con Madrid durante todo el verano, le ha caído como un jarro de agua fría.



Finalmente lamentan el maltrato que desde el Gobierno central, se le da a la provincia de Almería, con unas conexiones aparte de escasas, de mala calidad tanto en los tiempos de viaje motivado por una plataforma que tiene más de 100 años y que desde hace 40 años no se le ha realizado ningún tipo de mejora, como con la perdida de destinos y en el número de circulaciones.

