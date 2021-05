Economía La Mesa del Tren fija en 2028 la llegada del AVE a Almería lunes 17 de mayo de 2021 , 18:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha señalado este lunes que los "retrasos" de las obras de la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería en tres de sus tramos unido a la "falta de licitación" de los segmentos que tienen que ejecutarse en Murcia, hará que el AVE no llegue a Almería "al menos" hasta 2028, lo que supone dos años de retraso con respecto a las perspectivas menos optimistas del Ministerio de Transportes, que a través de su titular, José Luis Ábalos, volvió a fechar en marzo la previsión inicial de 2023.



La plataforma ciudadana ha ofrecido esta nueva previsión según sus cálculos y han criticado que el ministro, al que han afeado que no se reuniera con ellos, diera a conocer la nueva fecha "sin pestañear, sin sonrojarse" y "sin admitir al menos que, cuando hace cuatro años, la Mesa del Ferrocarril apuntaba ya a esa fecha, no estaba siendo ni pesimista ni alarmista, simplemente realista".



La entidad considera que la actuación para crear esta infraestructura se "sigue planificando sin tener en cuenta a los almerienses", según ha indicado en una nota. "Esta práctica política de gobernar para vosotros pero sin vosotros, nos tiene bastante cabreados", han reconocido desde la mesa, cuyos miembros creen que "las administraciones no han entendido aún la importancia de lo que es contar con los administrados".



En este sentido, han avisado de que el Ministerio de Transportes no ha sacado aún a información pública el proyecto para la segunda fase de integración de las vías del tren a su paso por la ciudad a pesar de las modificaciones a las que ha sido sometido. "Entendemos que Fomento está obligado a sacarlo de nuevo a información pública y que la sociedad civil pueda plantear las alegaciones que considere oportunas", han dicho.



Con ello, han apuntado que las propuestas aprobadas "responden más bien a intereses urbanísticos, procesos especulativos sobre suelos públicos, que a un auténtico diseño volcado con el transporte de viajeros y de mercancías y sensible a las legítimas demandas de los ciudadanos y ciudadanas de esta nuestra tierra".



"Da cierto repelús leer en la comunicación oficial tras la reunión de Almería Alta Velocidad una frase en la que se apuesta por 'una solución definitiva que compatibilice la aspiración de la ciudad, en la ejecución de esta infraestructura, con el pragmatismo a la hora de valorar la mejor solución, en términos asumibles a nivel económico y social'", han añadido al entender que con ello se busca "renunciar a algo tan legítimo como que las partidas para el AVE se recojan en los Presupuestos General del Estado".



La mesa advierte en este sentido que las infraestructuras y los servicios ferroviarios "no son un negocio sino nuestro derecho como ciudadanos de Almería y, más aún, una plataforma hacia un futuro mejor y más próspero"



Para la asociación, el acuerdo del consejo de administración de AVV tiene un planteamiento "plenamente mercantilista que responde a unos intereses urbanísticos" que no "proporcionan respuestas a serias dudas como si esos espacios liberados, suelos públicos en su inmensa mayoría, dejarán de serlo para pasar a convertirse en el negocio de unos pocos".



Además, ven desde la mesa que la conexión ferroviaria con el puerto planteada en la segunda fase del soterramiento ha sido "borrada de un plumazo". "Para el Gobierno de España está claro que no es una prioridad garantizar la conexión ferroviaria con el Puerto de Almería", han valorado.



"Si no se contempla una ramal propio para esa conexión y si una vez comiencen las obras no se ejecuta al mismo tiempo, nunca veremos esa conexión y seremos el único puerto de la cuenca mediterránea sin esa infraestructura logística de primer nivel", han señalado antes de apreciar la falta de un muelle de carga de mercancías en el sector 20, cuando "sí venía recogido en el pliego de condiciones técnicas". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.